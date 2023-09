Con partidos en Primera y Formativas, se disputa la fecha 4 del Clausura – “Hugo Ronchi”

La cuarta fecha del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi” de la Liga Deportiva del Oeste se disputa, en su totalidad, hoy, con los encuentros correspondientes a Primera División y Formativas.

Los seis partidos de la máxima divisional se llevarán a cabo esta tarde, desde las 15.30, en simultáneo.

El plato fuerte de esta jornada estará en El Bosque, donde Villa Belgrano recibirá a Jorge Newbery. Ambos elencos cosechan dos victorias y son los líderes de la Zona “B”, pero el Aviador cuenta con un partido menos y buscará mantener el invicto. Además, otro de los compromisos importantes será el que protagonicen Academia Mascherano y River, en el Omar Atondo. El elenco de Lincoln ganó sus tres encuentros y lidera la Zona “C” con puntaje perfecto, mientras que La Loba se ubica en la segunda colocación, con 6 unidades, pero tiene un partido menos.

Por otro lado, los encuentros correspondientes a las divisiones inferiores comenzarán a las 10.30 y se extenderán durante toda la jornada. La Liga del Oeste aún no infirmó cuándo se disputarán los compromisos de las categorías pares y el Senior.

La programación para hoy es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Hoy:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

10.30 BAP BAP – Independiente Pre décima A

10.30 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia L Pre décima A

10.30 Defensa Sarmiento – Defensa Pre décima B

10.30 V. Belgrano V. Belgrano – Newbery Pre décima B

10.30 M. Moreno M. Moreno – Origone Pre décima C

10.30 River A. Mascherano – River Pre décima C

11.30 BAP BAP – Independiente Novena A

11.30 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia L Novena A

11.30 Defensa Sarmiento – Defensa Novena B

11.30 V. Belgrano V. Belgrano – Newbery Novena B

11.30 M. Moreno M. Moreno – Origone Novena C

11.30 River A. Mascherano – River Novena C

12.30 BAP BAP – Independiente Séptima A

12.30 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia L Séptima A

12.30 Defensa Sarmiento – Defensa Séptima B

12.30 V. Belgrano V. Belgrano – Newbery Séptima B

12.30 M. Moreno M. Moreno – Origone Séptima C

12.30 River A. Mascherano – River Séptima C

13.45 BAP BAP – Independiente Quinta A

13.45 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia L Quinta A

13.45 Defensa Sarmiento – Defensa Quinta B

13.45 V. Belgrano V. Belgrano – Newbery Quinta B

13.45 M. Moreno M. Moreno – Origone Quinta C

13.45 River A. Mascherano – River Quinta C

Primera División:

Hoy:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

15.30 BAP BAP – Independiente Primera A

15.30 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia L Primera A

15.30 Defensa Sarmiento – Defensa Primera B

15.30 V. Belgrano V. Belgrano – Newbery Primera B

15.30 M. Moreno M. Moreno – Origone Primera C

15.30 River A. Mascherano – River Primera C.