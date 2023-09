Con Messi en duda, el Inter Miami va por un nuevo título

Lionel Messi, todavía en duda por una molestia muscular, buscará hoy su segundo título con Inter Miami cuando enfrente a Houston Dynamo por la final de la US Open Cup. El partido se disputará desde las 21:30, en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, y será transmitido por TyC Sports.

El capitán del seleccionado argentino está en duda por una molestia muscular que arrastra desde su participación en las Eliminatorias sudamericanas, pero si no es titular estará en el banco de suplentes. A dos meses de su llegada a Estados Unidos, el astro argentino buscará sumar su segundo título con Inter Miami.

Messi ya conquistó la Leagues Cup con el equipo dirigido por Gerardo Martino el pasado 19 de agosto y con 44 trofeos se convirtió en el futbolista más ganador de la historia.

Inter Miami inició su camino en la US Open Cup, torneo con 109 años de historia y llamado Lamar Hunt en homenaje a uno de los mayores impulsores del deporte en el país, sin el aporte de Messi.

El mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 solo disputó la semifinal ante Cincinnati que se definió por penales tras un vibrante empate 3 a 3 que tuvo dos asistencias del 10 para remontar un 0 a 2 en contra.

Messi llega a este partido decisivo en medio de las dudas por la molestia en el isquiotibial de la pierna derecha que arrastra desde su participación con el seleccionado argentino en las Eliminatorias sudamericanas.

El rosarino jugó en el debut ante Ecuador, metió un golazo de tiro libre y a un minuto del final fue reemplazado. Luego, el capitán viajó a La Paz para visitar a Bolivia pero no se entrenó junto al plantel y finalmente quedó afuera del partido.

Reapareció después de trece días contra Toronto por la MLS pero estuvo apenas media hora en el campo de juego ya que se resintió de la misma dolencia. Houston Dynamo, el rival que intentará arruinar la fiesta de Miami, está cuarto en la conferencia Oeste y se encamina a ser uno de los protagonistas de los playoffs.

El equipo que cuenta con el rosarino Franco Escobar, ex Newell's Old Boys, fanático de Messi y dirigido por el "Tata" en Atlanta United, ganó la edición 2018 de la US Open Cup y fue dos veces campeón de la MLS (2006 y 2007).