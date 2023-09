Lavallén: “Quedan once finales y esta es especial porque es un rival directo”

El director técnico de Sarmiento, Pablo Lavallén, habló ayer en conferencia de prensa y se anticipó al duelo con Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Estamos bien. El encuentro de hoy es muy importante y es una de las finales que tenemos. Teníamos catorce finales, nos quedan once y esta es muy especial porque es un rival directo. No hay que bajar la guardia y hay que hacer un partido como si fuera el último del torneo”, manifestó.

“Fue una buena semana, nos recuperamos y nos vino bien para descansar. Repasamos las cosas que hicimos bien y seguimos trabajando en lo que nos falta”, indicó. El entrenador del Verde se mostró cauto al hablar del arranque del equipo en la Zona B de la Copa de la Liga y se refirió a la importancia del rival de esta noche.

“Nos tocó arrancar el proceso con rivales de mucha calidad, los resultados fueron más que satisfactorios y pareciera que ya alcanzamos algo, pero estamos comenzando un proceso y necesitamos afrontar cada partido como una final”, aseguró.

“Central Córdoba puede ser un rival tan o más peligroso que cualquiera que enfrentamos porque están peleando lo mismo que nosotros. Creer que porque superamos a Tigre y Boca e hicimos un buen partido con Defensa, no nos basta y no nos tiene que conformar, al contrario. Nos sirve para saber que mejoramos mucho, pero no nos podemos dar el lujo de relajarnos de local”, expresó.

Por último, el DT confirmó la presencia de Gonzalo Bettini entre los convocados y analizó a la Reserva de Sarmiento con la vuelta de Federico Paradela a las canchas. Lavallén observó el último partido en Junín.

“Bettini está bien, se hizo estudios en las costillas y sólo fue un golpe. Lo paramos, se recuperó, entrenó y está a disposición. Paradela arrancó con la Reserva, falta un tiempo, pero tiene que sumar minutos y lograr jugar un partido completo. Hay que cuidarlo, sobre todo en la cancha donde juega. Los chicos hicieron muy buen partido”, concluyó.