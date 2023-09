Rivadavia de Junín empató con Rivadavia de Lincoln en el inicio del Torneo Clausura

Rivadavia de Junín empató 1 a 1 con Rivadavia de Lincoln en el inicio del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi” de la Liga Deportiva del Oeste. El partido correspondió a la primera fecha de la Zona A del certamen y se disputó ayer, en la Ciudad.

En un entretenido y luchado encuentro, Ezequiel Álvarez convirtió el gol del conjunto local, mientras que Servando Gñasso fue el autor del tanto del equipo visitante.

Con este resultado, ambos sumaron su primer punto en la tabla de posiciones y quedarán a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada.

Ambos clubes comparten zona con Independiente, que quedó libre, BAP y Ambos Mundos, que se enfrentarán esta tarde en las instalaciones del Ferroviario.

Rivadavia de Junín se medirá con el Tricolor, en la próxima fecha, y su homónimo de Lincoln recibirá a Independiente, en el Coliseo.

El torneo está compuesto por tres zonas de cinco equipos y el formato de juego será de todos contra todos, a una rueda (cinco fechas). Los primeros y segundos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final junto a los dos mejores terceros.

La instancia definitoria se jugará con ocho clubes, que estarán posicionados en una tabla general, dependiendo de cómo finalizaron la fase de grupos. El primero se medirá con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto.

Todos los juegos serán a partido único y en cancha neutral y además los mejores posicionados tendrán ventaja deportiva.

Se completa la actividad de la primera jornada

La actividad de la primera jornada del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi” se completa hoy con partidos de inferiores y Primera División. Además, esta tarde, en Baigorrita se realizará el acto inaugural del certamen de la Liga Deportiva del Oeste.

Los encuentros de las categorías menores arrancarán a partir de las 10.30, en tanto, los cinco enfrentamientos de la máxima divisional se jugarán en simultáneo, desde las 15.30.

El último campeón del fútbol local, Villa Belgrano, hará de visitante en El Bosque ante Sarmiento.

Por su parte, el triunfador de la última edición del Clausura, Rivadavia de Lincoln, disputó ayer su partido ante su homónimo de Junín en el inicio de la defensa del título. También, se medirán: Moreno – Academia Mascherano; BAP – Ambos Mundos; Deportivo Baigorrita – River y La Favela – Jorge Newbery.

En esta jornada, al ser un campeonato con tres zonas (A, B y C), Independiente, Origone y Defensa Argentina quedan libres.

La programación completa de hoy es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Horario-Cancha Partido Categoría Zona

10.30-BAP BAP – Ambos Mundos Pre décima A

10.30-V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Pre décima B

10.30-Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Pre décima B

10.30-M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Pre décima C

11.30-BAP BAP – Ambos Mundos Novena A

11.30-V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Novena B

11.30-Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Novena B

11.30-M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Novena C

11.45-Baigorrita Baigorrita – River Plate Pre décima C

12.30-Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Décima A

12.30-BAP BAP – Ambos Mundos Séptima A

12.30-V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Séptima B

12.30-Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Séptima B

12.30-M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Séptima C

12.45-Baigorrita Baigorrita – River Plate Novena C

13.30-Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Octava A

13.45-BAP BAP – Ambos Mundos Quinta A

13.45-V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Quinta B

13.45-Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Quinta B

13.45-M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Quinta C

13.45-Baigorrita Baigorrita – River Plate Séptima C

14.30-Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Sexta A

15.45-Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Cuarta A

Primera División:

Horario-Cancha Partido Categoría Zona

15.30-Moreno M. Moreno – A. Mascherano Primera C

15.30-BAP BAP – Ambos Mundos Primera A

15.30-Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Primera B

15.30-Ambos Mundos La Favela – Jorge Newbery Primera B

15.30-Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Primera C.