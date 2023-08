Alan Varela viajó a Portugal para sumarse a Porto

El mediocampista Alan Varela, de 22 años, fue vendido al Porto y esta mañana, previo a viajar hacia Portugal, señaló que "es un sueño jugar en Europa", a la vez que dijo que aguarda llegar a la club y enfocarse "en todo lo que se viene".

"Es un sueño jugar en Europa, la vengo luchando de hace mucho y hoy, gracias a Dios, se da. Ojalá sea con éxito. Quiero llegar a Porto, conocer el club, a mis nuevos compañeros y, de ahí en más, enfocarme en todo lo que viene", indicó el ex Boca.

Además, Varela dejó claro que le gustaría volver al club de La Ribera en un futuro: "Es un hasta luego, ojalá un día pueda volver a Boca que fue mi casa. Estoy muy agradecido".

El Porto había emitido una primera oferta que Boca rechazó, por lo cual el club europeo mejoró la propuesta y compró el 85% del pase del futbolista por un total de 12.500.000 dólares y la entidad auriazul se quedará con una plusvalía del 15% en caso una futura venta.

Por otra parte, Varela habló sobre el afecto de los hinchas y su despedida de La Bombonera: "Recibo mucho cariño de la gente, no solo de Boca. Me voy muy contento. En mi último partido se me vinieron muchos recuerdos, mucho esfuerzo que hice, la vengo luchando muy de abajo y estaba muy emocionado, fue una noche muy linda".

También, nombró a quienes son sus referentes: "Siempre fui de ver a (Leandro) Paredes, es un muy buen jugador y trato de copiar lo que hace dentro de la cancha. Hablé un par de veces con él en redes sociales, ojalá pegué la vuelta. ´Chiquito´ (Sergio Romero) y Marcos Rojo son jugadores muy experimentados, me dijeron que disfrute, que siga con humildad. Son referentes y hay que escucharlos".

Por último, Varela le dejó un mensaje a los juveniles que están en la institución: "Disfruten de estar en un club grande como Boca, trabajen con mucha humildad y sacrificio que al final todo llega. La camiseta de Boca hay que defenderla con mucho corazón".