Independiente acordó el pago de la deuda por Cecilio Domínguez y Edgar Elizalde

Independiente intenta salir de la crisis institucional que atraviesa a paso lento, pero firme y, en las últimas horas, formalizó un acuerdo con el Pescara de Italia por la deuda que mantenía tras la compra del defensor uruguayo Edgar Elizalde y con el América de México para abonar la compra del paraguayo Cecilio Domínguez, quien no está más en la entidad.

El defensor arribó a la institución en julio de 2022 a cambio de 600 mil dólares por el cien por cien de su ficha y firmó un contrato por 3 años. Pero desde el club no cumplieron con el pago de ese dinero hasta el momento y, ante una nueva amenaza de inhibición, la directiva se movió rápido y arregló desembolsar la suma total en seis cuotas durante los próximos meses.

Además, Pescara ya recibió el pago de la primera cuota del acuerdo por el futbolista, que durante su estadía en el club acumula 27 encuentros disputados en los que marcó un gol.

Por otro lado, el principal objetivo de la institución pasa por cancelar la deuda con el América, ya que, si esto no sucede, el equipo de Ricardo Zielinski no podrá incorporar jugadores en este mercado de pases y la necesidad imperiosa de reforzar el elenco que está a tres puntos del descenso, no le permite especular.

Este viernes y los primeros días de la semana que viene se intentará desembolsar el primer pago, que sería cercano al millón de dólares y luego completar con 2.5 millones más. El dinero saldría de la colecta que realizó el influencer Santiago Maratea.

Si bien con este monto no cancelará la deuda en su totalidad, ya que la misma ronda los 6 millones de dólares por la compra del paraguayo Domínguez en 2019, la dirigencia confía en que si cumple con una parte, América levantará la inhibición.

Una vez que Independiente pague la suma que rondaría los 3.5 millones de dólares, la idea es renegociar con sus pares del club de México para que levanten la sanción que recae sobre las arcas del club y poder sumar nuevos jugadores en el mercado de pases que avecina.

Un detalle no menor es que el club podrá negociar e incluso fichar futbolistas, pero los mismos no podrán ser inscriptos para disputar encuentros mientras la inhibición siga en pie.