Valentín "Taty" Castellanos volverá a la MLS

El delantero argentino Valentín "Taty" Castellanos se va del Girona y deberá regresar a la MLS con New York City, el dueño de su pase, que está dispuesto a venderlo ya que habría varios clubes interesados en contar con sus servicios.

A pesar del gran rendimiento que tuvo en su primera temporada en La Liga -finalizó como el argentino con más goles (13)-, el equipo catalán confirmó que no hará uso de la opción de compra después de que se termine el préstamo.

En tanto, Castellanos podría seguir en Europa, ya que el club neoyorquino está dispuesto a venderlo y pretende un piso de 15 millones de euros para desprenderse de él: West Ham y Sevilla ya han mostrado un interés concreto para ficharlo.

Castellanos jugó en Girona un total de 37 partidos, dos de ellos por Copa del Rey, y convirtió 14 tantos. Además, su enfrentamiento más recordado fue cuando le anotó cuatro goles nada menos que al Real Madrid.

Por su parte, en New York City estuvo 134 encuentros: marcó 59 tantos e hizo 24 asistencias. También tuvo su paso por Universidad de Chile, con un solo partido, y Montevideo City Torque (cinco goles en 30 partidos).

Justamente, el delantero saltó a la fama en Argentina cuando Marcelo Gallardo lo buscó para traerlo a River luego de la partida de Julián Álvarez al Manchester City, pero no prosperó y finalmente fue cedido al Girona. "No se llegó a un acuerdo por tema de números y por temas extras entre los clubes que no dependía de mí", sostuvo el jugador al respecto.