Argentina de cara al Mundial Sub 20: Donde se disputarían los partidos y las posibles figuras del equipo

Argentina quedó a un paso de ser la nueva sede para el Mundial Sub 20, luego de que la FIFA le quitara la organización a Indonesia, y a falta de días para su confirmación oficial, desde AFA trabajan en la convocatorias y posibles estadios para el certamen.

Cuando todo pareció terminado, el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, abrió nuevamente la puerta de la Copa del Mundo de la categoría y con la organización -casi- garantizada, le dará la posibilidad a una generación de jugadores con enorme proyección de poder lucirse en el torneo mundialista.

Con varios futbolistas jóvenes, que ya actúan en clubes europeos pero están en la órbita de la Selección, podrían tener la oportunidad de disputar el evento máximo de la categoría, algo que le permitiría tener una revancha no solo a los que disputaron el Sudamericano Sub 20, sino también quienes no fueron cedidos por sus clubes.

Mientras se espera una definición general por la sede y también se acerca la continuidad de Javier Mascherano, quien había renunciado a su cargo como entrenador luego de la eliminación en el Sudamericano, Alejandro Garnacho es el nombre que emerge por encima de todos.

Justamente el extremo del Manchester United, quien se recupera de una lesión que le impidió venir a los amistosos de la Selección Mayor ante Panamá y Curazao, había sido uno de los "negados" para el Sudamericano.

En caso de recuperarse de la lesión en el tobillo derecho que padeció en un partido de la Premier ante el Southampton, Garnacho no quedaría bloqueado por la Selección, ya que para que eso suceda debe jugar un partido oficial con la Mayor. Pero daría otro paso gigante para representar a la Argentina y no a España, que ya lo tentó nuevamente,

Además, esta oportunidad le daría la chance de disputar la Copa del Mundo -en caso que el entrenador lo considere, a Matías Soule (Juventus), Luka Romero (Lazio) y Valentín Carboni (Inter), tres chicos que no fueron cedidos a principio de año y ahora estarán en condiciones de venir, como así también Franco Carboni (Cagliari) y Tiago Geralnik (Villarreal).

Justamente Valentín Carboni estuvo en los partidos ante Pananá y Curazao junto a Messi y compañía, como también lo hicieron Máximo Perrone y Facundo Buonanotte, quienes dejaron Vélez y Rosario Central para pasar al Manchester City y al Brighton justo después de la eliminación en Colombia. Otro nombre ya de peso es Nicolás Paz, el talento del Real Madrid que jugó el Sudamericano.

Estadios de Argentina en los que podría disputarse el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 de 2023 está integrado por 24 selecciones separadas en seis grupos, por lo que usualmente son apenas seis las sedes elegidas dentro de un país y Argentina con varios escenarios, tiene firmes candidatos a albergar la competencia.



Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Capacidad: 30.000 espectadores.

Inauguración: 2021.



Es el estadio más moderno del país, siendo inaugurado en 2021. Recientemente recibió el amistoso de la Selección argentina campeona del mundo frente a Curazao. En el día a día, allí juega Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque podría retornar a su estadio para liberar este recinto para la Copa del Mundo juvenil.

Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Capacidad: 57.000 espectadores.

Inauguración: 1978.

Este recinto, previamente nombrado como Chateau Carreras, es el estadio más grande de Argentina fuera de Buenos Aires y también uno de los de mejor infraestructura. La Selección jugó en varias oportunidades allí en estos años y en el torneo local es el hogar de Talleres. En 2001 fue sede del Mundial Sub 20, incluyendo una de las semifinales, y en 2011 recibió a la Copa América.



Estadio Ciudad de La Plata-Diego Armando Maradona.

Capacidad: 53.000 espectadores.

Inauguración: 2003.

El Ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, tiene la particularidad de que no es utilizado por ningún equipo en el día a día, luego de que Estudiantes construyese su nuevo estadio. Más allá de eso, es infaltable para este tipo de eventos, por capacidad (53 mil espectadores) e infraestructura del recinto y ciudad. Al igual que el Kempes, recibió la Copa América 2011 (incluyendo semifinal y partido por el tercer puesto).



Estadio Bicentenario de San Juan.

Capacidad: 25.000 espectadores.

Inauguración: 2011

Como el Ciudad de La Plata, es otro de los estadios que no tiene un equipo jugando allí semanalmente. Fue inaugurado en 2011 para ser una de las sedes de la Copa América y recibió dos veces a la Selección por Eliminatorias, incluyendo un Argentina-Brasil en 2021. Con 25 mil espectadores de capacidad, sería el estadio más chico del Mundial Sub 20.



Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Capacidad: 42.500 espectadores.

Inauguración: 1978.

Hogar de Godoy Cruz y de otros equipos mendocinos, el Malvinas Argentinas se inauguró en 1978 para el Mundial de aquel año y desde entonces ha sido una fija para cualquier evento importante en el país: recibió el Mundial Sub 20 en 2001, la Copa América en 2011, cuatro finales de Copa Argentina y dos de Supercopa, entre otros.



Estadio La Pedrera, San Luis.

Capacidad: 30.000 espectadores.

Inauguración: 2017.

Luego del Madre de Ciudades de Santiago, sería el estadio más nuevo del Mundial, al haberse inaugurado en 2017. Ubicado en Villa Mercedes, no tiene un equipo local compitiendo semanalmente allí y en 2022 recibió al Trofeo de Campeones disputado entre Racing y Boca.

¿Por qué no serían sede el Monumental, Vélez u otro estadio de la Ciudad de Buenos Aires?

La idea de la FIFA pasa por priorizar estadios que estén totalmente disponibles para el torneo, lo cual baja a todos los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo al Monumental y José Amalfitani, hogares de River y Vélez, respectivamente.

Entre los probables elegidos, el Ciudad de La Plata, el Bicentenario de San Juan y La Pedrera, no tienen equipos compitiendo allí semanalmente. Mientras que Talleres, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz, tienen estadios propios a los que mudarse durante esas semanas.