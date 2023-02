Tras el título en Qatar 2022, Argentina se quedó con todo en los premios The Best

Argentina fue la gran ganadora de la noche de los premios The Best de la FIFA, al quedarse con todos los galardones en juego, gracias a la conquista del título mundial en Qatar 2022.

Lionel Messi fue elegido una vez más como el mejor futbolista del mundo, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez se llevó el premio al mejor arquero y Lionel Scaloni al mejor entrenador. Además, el país obtuvo también el reconocimiento a la mejor hinchada.

"Agradezco a mis compañeros. Hoy estamos con el "Dibu" (Emiliano Martínez) y (Lionel) Scaloni, pero estamos en representación de ellos. Es para todo el grupo por lo que hicimos", expresó Messi de cara a los invitados por la FIFA en la fiesta realizada en París, Francia. "El 2022 fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear e insistir, al final llegó. Es lo más emocionante de mi carrera, es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden tener", agregó el rosarino, quien superó en la pelea por el premio a los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzemá.

"Es un placer volver a estar acá, y entre los tres, con (Karim) Benzema, y con Kylian (Mbappé) que tuvieron un año grandísimo. Es un honor estar en esta gala", finalizó Messi.

Por su parte, "Dibu" Martínez reflexionó: "Es un orgullo para mí país. La gente sabe lo pasional que es el argentino y poder levantar la Copa del Mundo es algo increíble, sobre todo por el nivel económico que vivía el país".

"Siempre me preguntan qué arquero fue mi ídolo. Yo digo que son mi madre limpiando edificios, 8 o 9 horas; y mi padre yendo a trabajar a diario. Mis ídolos son ellos", agregó el arquero del Aston Villa de Inglaterra.

Scaloni, a su turno, destacó: "Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver a tu país feliz, con la gente festejando en las calles; no tiene precio". "Tiene un valor enorme este premio. Agradezco a los jugadores, a los 26, que nos llevaron a la gloria. No hubiese sido posible sin ellos. Al presidente de AFA, Claudio Tapia, por haberme elegido, y a toda mi familia", concluyó el ex futbolista de Newell's Old Boys y Estudiantes LP.