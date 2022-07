La Unnoba venció a Rivadavia (J) y se consagró campeón del Torneo Apertura 2022

La Unnoba se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Apertura 2022 luego de vencer a Rivadavia de Junín por 2 a 0 en la jornada de ayer.

Los goles de la victoria fueron convertidos por Antonela Tamburini y Jalo Fredez. Las dirigidas por Diego Carpinella se quedaron el campeonato por segunda vez consecutiva y, además, vienen de ser campeonas en la etapa regional de los Juegos Universitarios en Tandil.

Sarmiento completó el podio del torneo liguista de Primera División, en el tercer puesto, y BAP fue cuarto.

Por otra parte, Deportivo Pinto fue el vencedor de la Copa de Plata luego de superar a Jorge Newbery por 2 a 0 mientras que Villa Belgrano fue tercero en esta edición.

Por otra parte, en Sub-17, Villa Belgrano se quedó con el título tras superar a Sarmiento y en la categoría Sub- 15 se jugará la final entre Sarmiento y Rivadavia de Lincoln, la próxima semana.

Resultados de hoy

Unnoba 2-0 Rivadavia de Junín

Sarmiento 1-0 BAP

D. Pinto 2-0 Newbery

Villa 1(3)-1(0) juan el Bueno

Posiciones finales

Copa de oro

Campeón UNNOBA

Sub campeón Rivadavia Junín

3° Sarmiento

4° BAP

Copa de plata

1° Deportivo Pinto

2° Jorge Newbery

3° Villa Belgrano

4° Juan el Bueno

Sub 17

Campeón Villa Belgrano

2° Sarmiento de Junín

3° Rivadavia de Junín

Sub 15

Final Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln

3er puesto

Newbery Blanco vs. Rivadavia Junín<