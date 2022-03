Luis Darío Pérez asume como director técnico en el Club Defensa Argentina

Luis Darío Pérez nació en nuestra ciudad el 6 de noviembre de 1970 y desde niño se destacó como futbolista, habiéndose iniciado en el deporte que lo apasiona en las divisiones formativas del Club Independiente de nuestro medio.

También pasó por equipos de Defensa Argentina, Jorge Newbery y Villa Belgrano en su etapa de formación en el deporte más popular, para luego militar, desde la adolescencia en adelante, en Independiente de Villa Cañás, Social de Ascensión y River Plate de Pergamino, tras lo cual llegó al profesionalismo, cumpliendo el sueño de todos los jugadores.

El flamante director técnico del equipo superior del Club Defensa Argentina, al ser entrevistado por Democracia, recordó sus pasos como futbolista rentado por Bánfield y Los Andes, en Primera “A”; en la Primera “B” Nacional en Tigre, Rácing de Córdoba, Chaco For Ever y nuevamente en Los Andes; y en la Primera “B” Metropolitana lo hizo en Sarmiento de Junín y otra vez vistiendo la casaca de Tigre.

Por otra parte, en el torneo Federal “A” militó en Rácing de Córdoba, Douglas Haig de Pergamino, Juventud Unida de San Luis, Juventud Unida de Pergamino, Unión de Sunchales, mientras que en Federal “B” integró los planteles de los clubes Estudiante de San Luis y Jorge Newbery de nuestra ciudad.

En el profesionalismo, el entrevistado disputó un total de 261 partidos (trece en Sarmiento de Junín, en la temporada 2001) y convirtió 21 goles, uno de ellos en el Verde de nuestra ciudad.

Sobre su llegada como DT de Defensa Argentina, entidad que quiere recuperar protagonismo en el torneo oficial de la Liga Deportiva del Oeste, luego de una discreta participación en el torneo Nocturno “Nelson ‘Francho’ Benito”, Pérez comentó: “Me llamó el presidente Gastón Freda -junto con ‘Matu’ y José, dos directivos-, quienes escucharon mi idea futbolística, ellos expusieron la suya y coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, acordamos que teníamos que iniciar y tratar de ir armando todo para concretar mi llegada a Defensa y finalmente se dio”.

Tres refuerzos ya confirmados

Luis Darío reconoció seguidamente que “Al plantel de Defensa Argentina lo voy a conocer esta semana, ya que iniciaremos los entrenamientos el miércoles (hoy). Igualmente, a algunos los conozco de verlos jugar o de haberlos enfrentado como entrenador de otros equipos de la Liga Deportiva del Oeste. Pero el mejor conocimiento es con el trabajo día a día, en los entrenamientos, así que evaluaremos todo y veremos qué refuerzos agregaremos”.

Sobre el particular, Pérez reconoció que “Vamos a traer entre seis y ocho jugadores, ya tengo tres confirmados como refuerzos, que son Johan Díaz, un defensor, el volante central Palavecino y Nicolás López, volante interno que estuvo entrenando con la primera de Los Andes, sin contrato, y lo prestaron para que tenga rodaje acá.

A los otros dos chicos son exjugadores de Los Andes también, y los conozco de cuando dirigía, junto a Gabriel Lobos, a ese equipo en el ascenso. Los vengo siguiendo desde cuando jugaban en cuarta, luego en la reserva y finalmente en primera división. Por esas cosas del fútbol, ambos están ahora sin club y llegan a Defensa Argentina con muchas ganas, no descartando que incorporemos a algunos otros valores de Los Andes, algo que actualmente están gestionando el presidente Gastón Freda y la comisión directiva del club”.

Dijo que “la idea de juego es siempre lo más importante”

En cuanto a cómo le gusta que jueguen sus equipos, cómo los planta en cancha, Pérez manifestó que “Mi idea va más allá del sistema a poner en práctica. Si bien siempre intento un 4-3-3 y llevar a los jugadores para ese sistema, a veces hay que cambiar, y lo más importante siempre es la idea de juego y respetarla siempre, intentar salir jugando desde el fondo.

Sé que hay momentos en los que no se puede, como ir a buscar los partidos siempre con presión alta y jugar en el campo rival, tener control de pelota para poder atacar rápido, pero también descansar con la pelota y darle pausa a los ataques. Sabemos que en el fútbol es más fácil destruir que proponer, pero las dos opciones son válidas, lo más importante es estar convencido de lo que se quiere”.

A la gente de Defensa le digo que nos acompañe, que siempre vamos a intentar ser un equipo ofensivo y pelear bien arriba. Ojalá podamos lograrlo y la verdad no me gusta ‘vender humo’ y prometer. La realidad va a estar en el trabajo día a día, en los entrenamientos y en los partidos. La gente va a la cancha y si le gusta lo que ve, vamos bien, y si no le gusta, tendremos que seguir trabajando y mejorar, pero soy muy optimista con este desafío futbolístico”.



“La Liga Deportiva del Oeste tiene muy buen nivel”, señaló

Luego de expresar que “Estoy tratando de terminar de armar mi cuerpo técnico, ya por temas de horarios se complica un poco, pero en estos días lo termino de conformar”, Luis Darío Pérez completó la charla con Democracia manifestando: “Ya hace tres años que estoy dirigiendo en la Liga de Junín, pasando por Deportivo Baigorrita, Independiente y Jorge Newbery, siendo ahora el turno de Defensa Argentina. Siempre esperando que salga algo en Buenos Aires, donde vivo, o en algún otro lado donde jugué, pero por ahora no se da y hay que saber esperar. Es muy importante para mí estar activo acá, en la Liga Deportiva del Oeste, que tiene muy buen nivel, y siempre con mis equipos peleamos arriba, aunque por esas cosas del fútbol no logramos el objetivo de ser campeones. Ojalá con Defensa Argentina lo podamos concretar”, cerró Pérez.