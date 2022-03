Diego Cifarelli: "Más allá de lo deportivo, seguimos ganando los campeonatos económicos"

Sarmiento disfruta de una nueva semana de calma, luego del triunfo logrado el domingo pasado en el estadio Eva Perón, frente a Unión de Santa Fe, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Luego del cimbronazo que significó en la previa del comienzo del campeonato la salida del arquero Manuel Vicentini, tras un conflicto con el DT Israel Damonte, y las declaraciones de otros jugadores que revelaron cierta disconformidad durante la pretemporada, los resultados positivos y las señales alentadoras que muestra el equipo en el campo de juego se conjugaron para devolver al mundo del Verde al estado de calma.

Desde la dirigencia, el tesorero Diego Cifarelli analizó en diálogo con Democracia la actualidad de la institución y se ilusionó con que el cuadro juninense siga evolucionando en su nivel, para alejarse definitivamente de la amenaza del descenso a la Primera Nacional y seguir proyectándose en la máxima división.

-¿Qué evaluación hacen desde la dirigencia de este inicio de campeonato? ¿Están conformes con la propuesta del equipo en la cancha? ¿Y con los puntos en la tabla?

-Es un arranque esperanzador, más allá de lo que se pueda decir de la calidad del juego, sabemos que estos primeros meses se van en el armado del equipo.

Pero lo que más me reconforta, y que no sucedía el año pasado, es la muestra de carácter que mostró el plantel en estas fechas. En dos de los cuatro partidos (frente a Banfield y ante Unión), hemos revertido una desventaja inicial en contra y eso es algo que en otro momento era impensado.

Aun así, creo que podríamos tener esos dos puntos que se escaparon en el final con Banfield (el partido terminó 2 a 2, por la segunda fecha), que nos hubieran permitido estar primeros en la tabla.



-¿Cuál cree que fue el aporte de jugadores con experiencia, como Lisandro López o Javier Toledo, a ese salto de calidad del equipo en cuanto a lo anímico?

-Evidentemente, tenemos un plantel de jerarquía, con jugadores con prestigio, que se sumaron a los chicos del club que tanto nos dieron y vienen de un año de experiencia de Primera.

Entonces, a lo que ya teníamos, que a mi entender era muy bueno, le sumamos estos valores y eso es lo que nos permite hoy estar viviendo esta situación alentadora.

-¿Cómo se va a resolver la cuestión del arquero después de la lesión de Lucas Acosta? ¿Se puede contratar a alguien más? ¿Lo van a hacer?

-Lo de Lucas fue un golpe duro, que esperamos que el plantel lo supere pronto, pero sobre todo que él sepa que el club está a su lado. Es enorme la tristeza, por cómo venía jugando y porque estaba siendo determinante dentro de la cancha, tanto con las manos como con los pies.

Recientemente, pudimos traer a Josué (Ayala) -quien había llegado al club la semana pasada y reemplazó a Acosta en el segundo tiempo del último partido, frente a Unión- y seguramente, si hay una buena opción, la vamos a aprovechar.

Sumar por sumar no lo vamos a hacer, pero si aparece la posibilidad de contratar a un arquero importante, analizaremos los números y trataremos de hacerlo.

Fueron situaciones impensadas, primero la salida de Manuel Vicentini y después la lesión de Lucas Acosta. Pero son cosas que ocurren y, como dirigente, hay que asumirlo y tomar las mejores decisiones.

-El tema de Vicentini hizo bastante ruido justo en la previa del inicio del campeonato, ¿son episodios normales dentro del mundo del fútbol o consideran que se fueron un poco de control?

-Son situaciones que se dieron y que, en realidad, no son muy distintas de las que ocurren en otros clubes.

Con Manuel, como todos saben, hubo un cortocircuito con el entrenador antes del partido con Atlético Tucumán, él nos manifestó que no se sentía con ganas de ir al banco de suplentes y nos pidió cambiar de aire.

Nosotros no queríamos de ninguna manera que se fuera (terminó cedido a préstamo a Belgrano de Córdoba) y hasta el día de hoy sostengo que no debió irse. Pero tratándose de Manuel, con todo lo que nos dio a los sarmientistas, accedimos a su pedido.

Lo hicimos por él y por todo lo que nos brindó, pero hoy estamos lamentando su salida (por la lesión de Acosta). Más allá de eso, siempre pensamos en ayudarlo, para que pudiera estar en otro lugar y sentirse bien, tanto emocional como deportivamente.

-Hubo otros jugadores que también expresaron algún malestar, como Braian Salvareschi o Gervasio Núñez…

-Con respecto a Salvareschi, es un jugador tremendamente importante para las arcas del club y el entrenador no lo ve en este momento para el primer equipo, pero que puede saltar a la cancha en cualquier momento.

El tema de Gervasio lo hablamos con él, a principio de la temporada no iba a ser tenido en cuenta, tratamos de rescindir el contrato, pero no se pudo y entonces el club tomó la decisión de relegarlo (entrenó durante algunos días con Reserva).

Recientemente, pudimos consensuar un nuevo convenio y hoy está a disposición del entrenador. De hecho, Damonte terminó utilizándolo contra Unión.



-¿Cómo toman el hecho de que el entrenador primero diga que un jugador no va a ser tenido en cuenta y de repente aparezca en cancha? Porque el tema de Núñez generó un conflicto entre el jugador y la dirigencia…

-El fútbol es dinámico y las decisiones de los entrenadores no escapan a esa lógica. No soy director técnico, pero da la sensación de que, en este deporte, nunca se puede decir nunca. Al final, el fútbol termina siendo el arte de lo posible o lo imposible.

Para nosotros, es importante que todos los jugadores de un plantel de mucha jerarquía estén en condiciones de jugar. Esto demuestra que ningún futbolista debería relajarse, porque puede tener una oportunidad esperándolo a la vuelta de la esquina.

-Mirando las estadísticas, la cuenta pendiente de Sarmiento está en los puntos sumados como visitante. Pero, por tercer campeonato consecutivo, les toca ir a jugar a Paraná contra Patronato, ir a la Bombonera a enfrentar a Boca y, hasta el momento, contra los equipos de Avellaneda siempre jugaron de visitantes ¿Es algo que afecta desde lo deportivo y lo económico al club?

-El fixture no ha sido tan malo, pero es verdad que tampoco tan bueno. Venimos teniendo mala suerte para recibir a los equipos grandes a Junín (únicamente llegó River, el año pasado), pero también es positivo recibir a los equipos a los que, en los papeles, podemos sacarles puntos.

La materia pendiente es fortalecernos como visitantes. Contra Platense, en Vicente López, venimos de hacer un muy buen primer tiempo, aunque terminamos perdiendo (2 a 0, por la tercera fecha) y esperamos poder traernos algo de Paraná, el próximo domingo.

Personalmente, confío en el cuerpo técnico y en nuestro capitán (Lisandro López), porque cuando quizás alguno podía pensar que venía a Sarmiento a pasar el tiempo, quedó demostrado que está muy comprometido con la defensa de estos colores.

-Desde los números, ¿cómo se encuentra el club, a un año de haber llegado a la Liga Profesional?

-Estamos en nuestro mejor momento. El club ha crecido enormemente, en todas las áreas, y eso se ve simplemente con ingresar a las instalaciones.

Más allá de lo deportivo, me reconforta saber que seguimos ganando los campeonatos económicos. El plantel está al día, están todos los números al día, así que vemos el futuro con optimismo y sabiendo que Sarmiento se puede quedar en la elite del fútbol argentino.

Ojalá podamos seguir sumando puntos, para salir de esta zona incómoda de la lucha por la permanencia, para empezar a pensar en grande.

____________________________________

