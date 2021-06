Joaquín Gho: "Todavía no me doy cuenta de todo lo que logramos"

El mediocampista linqueño Joaquín Gho es uno de los jugadores de Sarmiento que integra la selecta lista de aquellos que lograron dos títulos con el Verde en lo que va del año: primero, en la la final del Nacional, frente a Estudiantes de Río Cuarto; y, más recientemente, al título en la división Reserva.

Su buen presente, sin embargo, se vio abruptamente interrumpido por el positivo de Covid-19, que le impidió iniciar el miércoles pasado la pretemporada con el plantel dirigido por Mario Sciacqua, tal como estaba previsto.

Mientras se recupera en Junín, sigue repasando en su cabeza los momentos que vivió a lo largo del semestre, sin dimensionar aún que, con apenas 18 años, su nombre ya forma parte de la historia grande de Sarmiento.

"Estoy feliz por los dos objetivos que se dieron este año. Primero me tocó ascender y ahora también ser campeón de Reserva, que también es algo histórico. Pasan los días, sigo mirando los goles, los videos de los partidos, las fotos y siento que todavía no caigo de todo lo que logramos", aseguró, en diálogo con Democracia.

En la ruta hacia el título de la división Reserva aparecen triunfos sobre Boca y River, los dos gigantes del fútbol nacional, pero para el joven surgido en Rivadavia de Lincoln, el camino a la gloria fue mucho difícil que solo esos dos rivales.

"Sabíamos que estábamos para pelear de igual a igual, pero no imaginé al inicio del torneo que íbamos a llegar adonde llegamos. Enfrentamos a equipos muy grandes, como Vélez, Lanús, Argentinos, no solo River y Boca. Siempre tratamos de hacer lo mejor y logramos el objetivo que teníamos como grupo", exclamó.

Clima de clásico

El destino encontró a Gho en Sarmiento defendiendo los mismos colores que su coterráneo, el arquero Joaquín Cabrera, pese a que, a diferencia suya, el guardameta vistió la camiseta de El Linqueño, el clásico rival de Rivadavia, en las divisiones inferiores.

"Con Joaquín nos habíamos enfrentado en inferiores y ahora compartimos vestuarios. A él lo felicitó el club de mis amores y a mí me felicitó el clásico rival", recordó Gho, en alusión a que ambos recibieron saludos de las dos instituciones linqueñas a través de las redes sociales, luego del triunfo en la final de Reserva, frente a Boca.

Con un largo recorrido por delante en el fútbol profesional, Gho no deja de destacar una cuenta pendiente en el fútbol de su ciudad. "Rivadavia y El Linqueño es un clásico hermoso, tuve la posibilidad de jugarlo en inferiores, pero en Primera. Ojalá algún día se dé", expresó.

Esperando la recuperación

Luego de haber dado positivo, Gho aguarda por su recuperación, para poder reincorporarse a los trabajos, a las órdenes del DT Sciacqua.

"Me toca pasar por esto, me dolió mucho el primer día saber que me había contagiado, porque fue justo antes de empezar la pretemporada, pero ahora a recuperarse y volver para dar lo mejor", reconoció, con la ilusión intacta de seguir sumando minutos en la Liga Profesional.