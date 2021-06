Rincón y Vadalá rescindieron contrato y se fueron de Sarmiento

Sarmiento se acerca al final de la primera semana de pretemporada, de cara al próximo Torneo de la Liga Profesional, y mientras sigue preparándose en el Centro de Alto Rendimiento, comienza a recibir las primeras novedades en el mercado de pases.

En esta oportunidad, las noticias llegaron desde el casillero de las bajas, ya que los jugadores Sebastián Rincón y Guido Vadalá, dos de los que habían sido declarados prescindibles por el DT Mario Sciacqua, rescindieron sus vínculos con el Verde y se fueron de Junín.

De opaco rendimiento, ambos jugadores se sumaron al ecuatoriano Edson Montaño en la lista de profesionales que dejaron el club, antes del inicio del semestre venidero. En el caso del delantero rosarino, no tuvo rodaje en el tramo final de la campaña hacia el ascenso de la Liga Profesional, luego de demoras en la llegada de su habilitación, y nunca pudo ganarse en un lugar en el equipo en Primera División.

El colombiano Rincón, por su parte, llegó el semestre pasado para jugar de extremo por derecha, pero no alcanzó el nivel esperado por el cuerpo técnico. Únicamente jugó como titular en la novena fecha, en la derrota por 3 a 0 frente a Huracán, y rápidamente fue reemplazado para el segundo tiempo.

Ahora, ya con ambos afuera, Sarmiento espera por la llegada de buenas noticias en el plano de las incorporaciones. Sin confirmación oficial de la dirigencia, los que más cerca estarían de llegar son los delanteros Ezequiel Cerutti y Patricio Cucchi.

Las versiones más optimistas aseguran que el atacante juninense, de 29 años, podría regresar al club de sus primeros pasos en el fútbol profesional en el transcurso del fin de semana, en condición de préstamo, teniendo en cuenta que no tendrá posibilidades de jugar en San Lorenzo, su actual club.

El santafesino Cucchi, en cambio, estaría acordando su contratación, aunque hasta el momento no trascendió la fecha exacta de su posible desembarco en Junín.

Hoy, turno simple

La rutina de trabajo del plantel continuará hoy, en turno simple, desde las 9, en el Centro de Alto Rendimiento. Ayer, hubo jornada doble turno, a las 9 y a las 16.30.

Los jugadores campeones con Reserva que debían incorporarse el miércoles pasado, no pudieron hacerlo, por haberse contagiado de Covid-19: Joaquín Cabrera, Eric Lescano y Julián Brea dieron positivo, mientras que Federico Paradela y Luciano Gondou no comenzaron a entrenar para cumplir con el aislamiento preventivo.