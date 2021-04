Real Madrid y Manchester City son semifinalistas

Real Madrid de España y Manchester City de Inglaterra se clasificaron ayer a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa con el empate sin goles ante Liverpool de Inglaterra y el triunfo 2-1 frente a Borussia Dortmund de Alemania, respectivamente.

El equipo madrileño, máximo ganador de la Champions con 13 títulos, hizo valer el triunfo 3-1 de la ida de cuartos de final en Valdebebas, mientras que los ingleses sellaron la serie 4-2 luego del éxito 2-1 en Manchester.

Real Madrid jugó con la ansiedad de Liverpool, que a los dos minutos de juego dispuso de una situación inmejorable con el delantero egipcio Mohamed Salah, cara a cara con el arquero belga Thibaut Courtois.

Liverpool intentó durante todo el partido, pero la defensa cerrada del Madrid y la falta de puntería de Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino no permitieron emociones en Anfield.

El equipo de Zinedine Zidane generó dos situaciones claras: un remate en el palo propiciado por Karim Benzema en un rebote en el primer tiempo y la doble tapada de Alisson Becker frente a Vinicius Jr. y Benzema en la segunda etapa.

El City, sin Sergio Agüero, lo dio vuelta en Dortmund. El inglés Jude Bellingham (PT 15m) adelantó al Borussia, mientras que el argelino Riyad Mahrez (ST 10m, de penal) y el inglés Phil Foden (ST 30m) señalaron el 2-1 en el Signal Iduna Park.

Real Madrid y Manchester City ya están entre los cuatro mejores equipos de Europa junto con París Saint Germain de Francia y Chelsea de Inglaterra que eliminaron a Bayern Munich de Alemania (último campeón) y Porto de Portugal, respectivamente.

De esta manera, los cruces en semifinales serán: PSG vs Manchester City y Real Madrid vs Chelsea. Los días y horarios se darán a conocer mañana.

La final de la Liga de Campeones 2020/2021 se jugará el 29 de mayo en Estambul, Turquía.