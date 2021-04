Atlético Nacional de Medellín e Independiente del Valle lograron avanzar a la fase de grupos

Atlético Nacional de Medellín derrotó anoche a Libertad de Paraguay, por 4-1, y accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el que compartirá zona con Argentinos Juniors.

En el estadio "Atanasio Girardot", el conjunto colombiano dio vuelta el tanteador y terminó imponiéndose en el resultado global por 4-2, luego de haber perdido en la ida por 1-0, la semana pasada en Asunción.

El conjunto dirigido por el DT argentino Daniel Garnero (exentrenador de Arsenal e Independiente) se puso en ventaja en el amanecer del cotejo, con una conquista de Julio Enciso (Pt. 2m.).

Pero el elenco verdiblanco reaccionó y cristalizó la superioridad en la red, a partir de los tantos conseguidos por Jarlan Barrera (Pt. 16m.), Baldomero Perlaza (St. 6m.), el uruguayo Jonatan Alvez (St. 13m.) y Jefferson Duque (St. 30m.), según indicó ‘Flashscore’.

Atlético Nacional, campeón de Libertadores en 1989 y 2016, contó con el concurso del defensor argentino Emanuel Olivera (ex Colón de Santa Fe).

El conjunto de Medellín jugará la zona ""de la máxima competencia, junto a Nacional de Montevideo, Universidad Católica de Chile (rival frente al que debutará el jueves 22) y Argentinos Juniors.

Por su lado, Libertad participará de la próxima edición de la Copa Sudamericana y también disputará el grupo F, al igual que Palestino de Chile (adversario del estreno el jueves 22), Goianense de Brasil y Newell’s Old Boys de Rosario.

En tanto, Gremio de Porto Alegre no pudo dar vuelta la llave ante Independiente del Valle, y cayó nuevamente por 2 goles a 1 esta vez en condición de local. El elenco brasileño tendrá que conformarse con participar en Copa Sudamericana tras quedar eliminado de la Libertadores.

El cuadro local tenía que revertir el 2 a 1 que le acertaron los ecuatorianos en el Defensores del Chaco, sin embargo, volvieron a caer por el mismo marcador en el Arena Do Gremio.

Con un doblete del atacante argentino Christian Ortiz, Independiente del Valle selló su clasificación fase de grupos de la Copa Libertadores.