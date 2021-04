Sarmiento cayó 3 a 0 ante Huracán

Huracán supo sacarle el máximo provecho a las ocasiones que tuvo y venció a Sarmiento por 3 a 0, en el partido que disputaron esta noche en el estadio "Tomás Ducó" por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El triunfo del "globito" se sustentó en los goles marcados por Juan Garro, a los 35 minutos del primer tiempo y a los 6 del complemento, y Sebastián Ramírez, a los 44 del final.

Con este resultado Huracán suma 12 puntos, junto a Defensa y Justicia, y quedaron a uno de Talleres de Córdoba, Independiente y Boca, todos con 13, y que están peleando por el último lugar de la clasificación. El Verde, tras el brote de coronavirus que aquejó al plantel está en la duodécima posición con 7 puntos, junto a Newell´s Old Boys y solo por encima de Patronato, que tiene 6.

Huracán no tuvo un dominio absoluto, pero si impuso la presencia desde el mediocampo que controló la dupla Yacob-Rolón y desde ahí, si bien no tuvo tanta profundidad, logró lo que pretendía. Sarmiento no evidenció reacción ante lo que propuso Huracán, pero igual las acciones tardaron en llegar, dado que solo se contabilizaron dos llegadas del local, ambas en los pies de Garro, la primera se fue cerca de un palo, y luego el atacante definió un desborde de Bonifacio para abrir el marcador.

En el complemento la visita realizó algunos cambios pensando en poder modificar el trámite del encuentro y tuvo dos llegadas, tras errores de la defensa de Huracán, pero no logró alcanzar el empate. Un córner desde la izquierda encontró la cabeza de Moya, el arquero no logró retener y otra vez Garro apareció para aumentar el marcador.

Sarmiento fue en busca del descuento y de tratar de dar vuelta la historia, pero equivocó el camino y tampoco la suerte lo acompañó, dado que sobre el final un cabezazo de Herrera se estrelló en el poste. En el final, una recuperación de Yacob, continuó con un pase a Rolón y éste habilitó a Ramírez, quien definió para marcar el tercero.



Huracán 3 – Sarmiento 0.

Huracán: Sebastián Meza; Ezequiel Bonifacio, José Moya, Lucas Merolla, Iván Erquiaga; Claudio Yacob, Esteban Rolón, Franco Cristaldo, Juan Garro; Cristian Núñez y Nicolás Cordero. DT: Martín Cicotello.

Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Marcelo Herrera, Braian Salvareschi, Facundo Castet; Sebastián Rincón, Federico Vismara, Fausto Montero, Gabriel Alanís; Edson Montaño y Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Gol en el primer tiempo: 35m Garro (H). Goles en el segundo tiempo: 6m Garro (H), 44m Sebastián Ramírez (H). Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gabriel Graciani por Rincón (S), 17m Luciano Gondou por Montaño (S), 22m Norberto Briasco por Garro (H) y Santiago Hezze por Cristaldo (H), 23m Sergio Quiroga por Montero (S), 31m Yair Arismendi por Alanis (S), 45m Andrés Chávez por Cordero (H) y Patricio Toranzo por Rolón (H). Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Huracán). Árbitro: Jorge Baliño.