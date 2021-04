Sciacqua: "Tenemos que reacomodarnos rápido, no solo en lo táctico, sino también en lo mental"

El entrenador de Sarmiento, Mario Sciacqua, analizó anoche en conferencia de prensa la derrota frente a Huracán por 3 a 0, en la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, y sostuvo que el resultado fue "raro", ya que, en el trámite del encuentro, "no hubo tres goles de diferencia".

Asimismo, el DT respondió a los cuestionamientos por las salidas de Sergio Quiroga y Benjamín Borasi del once titular y consideró que se trata de observaciones que salen a la luz una vez consumada la derrota.

"Después del resultado, entiendo que los hinchas y los analistas van a preguntarse por qué no jugaron los que no jugaron. Y la realidad es que, cuando definimos una formación, lo hacemos pensando en el beneficio del equipo y por dónde podemos herir al rival. A veces sale, a veces no", expresó Sciacqua.

Con respecto al desarrollo del encuentro, el conductor santafesino consideró que "en los primeros minutos, el partido estaba controlado", hasta que Huracán llegó al gol, luego de una gran jugada colectiva.

"Salimos en el segundo tiempo a jugar de igual a igual y nos desacomodó un gol de pelota parada, que vino de un foul en ataque previo (que el árbitro no sancionó). Pero, insisto, cuando se producen estos resultados, acepto que se pregunten por los que no jugaron. Analizamos los momentos, el día a día, pero el resultado fue bastante raro, no hubo diferencia de tres goles en el trámite y nosotros tuvimos nuestras situaciones de gol. Pero esto es fútbol y terminamos perdiendo 3 a 0", insistió.

Finalmente, admitió que deberá trabajar con especial atención en el aspecto anímico, de cara al encuentro del sábado próximo frente a Lanús. "Tendremos que acomodarnos, más allá de lo táctico, que por supuesto, lo vamos a evaluar, sobre todo, en lo mental", concluyó.