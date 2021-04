Tras la derrota con Atlético Tucumán, Sarmiento volvió a entrenar en la Ciudad Deportiva

Sarmiento retornó ayer por la tarde a los entrenamientos, a las 17, en Ciudad Deportiva, luego de la derrota de local frente a Atlético Tucumán, por 2 a 1, en el Estadio Eva Perón.

El plantel no tuvo domingo libre porque estaba previsto que el miércoles jugara contra Newell's Old Boys por Copa Argentina, pero al cierre de esta edición, según pudo saber Democracia, el encuentro fue suspendido.

El Verde volverá a trabajar hoy desde las 9, ya con la cancelación del partido que estaba programado en la ciudad de San Nicolás. En tal caso, el próximo partido del equipo dirigido por Mario Sciacqua será el próximo lunes 12, de visitante, frente a Huracán, en el Estadio Tomás Ducó.

Así, Sarmiento deberá esperar una semana más para una nueva revancha, luego del duro revés sufrido de local frente al Decano tucumano, cuando el escenario se presentaba favorable para lograr su segundo triunfo en el campeonato.

Es que el conjunto juninense jugó con un hombre de más desde los 30 minutos del primer tiempo, por expulsión de Guillermo Acosta. Sin embargo, en el segundo tiempo, el DT de Atlético Tucumán, Omar De Felippe, logró cambiar el curso del juego con los ingresos de Franco Mussis, Nicolás Aguirre y Javier Toledo.

Con la derrota, Sarmiento quedó en el undécimo puesto de la tabla de la Zona B, con 7 puntos, a doce del puntero Vélez y a 6 de Independiente, que hoy sería el último clasificado a la siguiente fase.

Por lo pronto, se espera que Sciacqua vuelva a estar al mando de las prácticas esta semana -y, por lo tanto, al frente del equipo contra Huracán-, luego de haberse recuperado de COVID-19. Por lo pronto, el sábado pasado estuvo presente en el estadio, siguiendo de cerca el duelo ante Atlético Tucumán, desde uno de los palcos.

Partido suspendido

Sarmiento fue notificado anoche de la suspensión del partido por Copa Argentina, frente a Newell's Old Boys. El encuentro estaba previsto para el miércoles en San Nicolás de los Arroyos, pero cerca de las 21, el club supo que no se jugará esta semana.

Por el momento, la decisión no alteró la planificación del trabajo del arranque de la semana, ya que el plantel no tuvo día libre ayer y hoy se presentará a las 9, en Ciudad Deportiva. Además de jugar por Copa Argentina, el Verde y la Lepra también se medirán en la Liga Profesional. Será en mayo, en la fecha 13, la última de la fase de grupos, para cerrar la primera ronda del campeonato.