Castet: "En el segundo tiempo, parecía que los que estábamos con uno menos éramos nosotros"

El lateral izquierdo de Sarmiento, Facundo Castet, reconoció que el equipo se fue "muy enojado" del Estadio Eva Perón, por la derrota del sábado pasado, frente a Atlético Tucumán, por 2 a 1, en la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Con autocrítica, el defensor bragadense admitió que el Verde no pudo aprovechar el hombre de más, y terminó cediendo terreno frente al Decano, que inclinó la balanza a su favor en el segundo tiempo, pese a la inferioridad numérica, por la expulsión de Guillermo Acosta, en la primera mitad.

"Hicimos un muy buen primer tiempo, pero en el segundo pareció que los que estábamos con uno menos éramos nosotros. Nos metimos un poco atrás, no lográbamos juego, errábamos los pases y por eso nos fuimos bastante enojados. Pero ya pasó, hay que dar vuelta la página y trabajar para el próximo partido", explicó Castet.

Con respecto a su rendimiento, en su reaparición luego de haberse recuperado de COVID-19, aseguró que sintió el desgaste en el segundo tiempo, pero no lo atribuyó al parate obligado. "En el segundo tiempo, sentí un poco el cansancio, pero creo que fue porque corrimos mucho hacia atrás cuando ellos mejoraron, no tuvo que ver con haber estado afuera", señaló.

Finalmente, el joven lateral, de 22 años, reafirmó que el equipo seguirá peleando hasta la última posibilidad para acercarse al lote de los de arriba en la tabla que hoy encuentra en el undécimo puesto al Verde. "Trabajamos siempre para ganar y esperamos terminar lo más arriba posible", concluyó.