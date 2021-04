Boca derrotó a Defensa y Justicia y se volvió a prender en la pelea

Boca Juniors le ganó ayer con lo justo a Defensa y Justicia por 2 a 1, en la Bombonera, en partido por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Con la victoria Boca llegó a los 13 puntos, lo que lo arrimó a los punteros, Lanús y Vélez (16).

Carlos Tévez, en el primer tiempo, y Mauro Zárate, en el segundo, le ofrecieron el triunfo a Boca en el día de su 116 cumpleaños. Walter Bou había señalado la apertura para Defensa, en el primer período.

Y así Boca cortó la mala racha que lo acompañaba en La Bombonera, donde no ganaba desde el 27 de diciembre pasado, cuando se impuso a Huracán, por 3 a 0, en la pasada Copa Diego Maradona.

El partido, en su trámite general, destacó por la chatura. Los dirigidos por Sebastián Becaccece se adelantaron con un centro desde la izquierda de Carlos Rotondi, que Bo remató de sobrepique, entrando al área, por arriba de la salida de Esteban Andrada.

Boca alcanzó el empate por medio de una jugada de pelota detenida, lo que últimamente le está ofreciendo la mejor alternativa para llegar al gol.

Esta vez fue con un córner lanzado por Exequiel Ceballos, desde la izquierda de su ataque, en forma de centro pasado que bajó de cabeza Izquierdoz y tras ensuciarse la jugada por un par de rebotes, la pelota le quedó a Tévez en el área chica para definir de media vuelta, sorprendiendo a Ezequiel Unsain (18 min).

Cuando parecía que nada distinto podía ocurrir, Tévez volvió a aparecer con un pase entre líneas para Mauro Zárate, que con un remate que no pudo retener Unsain, aprovechó para definir para empujarla al (19 min).

En un trámite con más lucha que juego que propuso Boca, los dirigidos por Sebastián Beccacece se sintieron incómodos y no aportaron la reacción necesaria para la igualdad, facilitando la victoria 'xeneize', que logró los tres puntos, luego de una semana convulsionada en lo dirigencial, tras la renuncia del vicepresidente Mario Pergolini.

Poco le importó al equipo de Miguel Russo, que se prendió nuevamente en la lucha por el título.