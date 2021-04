Lo que dejó una tarde que parecía a favor de Sarmiento y terminó con sabor amargo

Sarmiento dejó escapar una chance favorable de quedarse con su segunda victoria en la Copa de la Liga Profesional, luego de jugar durante más de un tiempo con un hombre de más, frente a Atlético Tucumán.

Pese a haberse puesto en ventaja temprano en el partido, no pudo sostenerlo y, en el complemento, el Decano apostó a jugadores con experiencia en el ataque -como Nicolás Aguirre, Franco Mussis y Javier Toledo- para dar vuelta la historia y llevarse un triunfo casi épico, por 2 a 1.

La tarde en el estadio Eva Perón, como siempre, dejó momentos para el recuerdo, que fueron captados por el ojo de Democracia. Fue una tarde especial, porque coincidió además con el acto por el 39° aniversario del

desembarco en el Atlántico Sur que dio inicio a la Guerra de Malvinas.

Jornada redonda para un excombatiente

Casualmente, el DT del rival de turno, Omar De Felippe, es uno de los veteranos del conflicto bélico y recibió un reconocimiento especial de parte de la dirigencia del Verde. La visita del Decano al Eva Perón también coincidió con el día del cumpleaños número 59 de De Felippe, en una jornada doblemente particular, que, además, cerró con el triunfo de su equipo.

Era por izquierda

Al momento de salir al estadio, desde la escalera que conduce a los vestuarios, De Felippe se equivocó de banco de suplentes y se dirigió hacia el de Sarmiento, ubicado a la derecha del túnel. El DT del conjunto tucumano apenas advirtió su error a escasos metros de llegar hasta los asientos preparados para el equipo local.

Un gol inoportuno

Sarmiento ganaba 1 a 0 y Fabio Vázquez, volante central de Sarmiento, estaba listo para ingresar al campo de juego, a los 18 minutos del segundo tiempo. Mientras recibía las indicaciones del entrenador Facundo Besada, sin embargo, llegó el gol del empate de Atlético Tucumán.

El traspié cambió inmediatamente los planes originales y el cuerpo técnico demoró la entrada del mediocampista entrerriano, que no tuvo más remedio que volver a ponerse la pechera y regresar al banco de suplentes, con un gesto de fastidio combinado con resignación. De todos modos, tendría su chance de participar del partido, varios minutos más tarde.

Sciacqua y Garnier lo vivieron desde adentro

Pese a haber recibido el alta médica, luego de padecer COVID-19, el lateral derecho del Verde, Yamil Garnier, y el entrenador principal, Mario Sciacqua, no pudieron estar en el campo de juego. Sin embargo, vivieron la derrota de Sarmiento dentro del estadio Eva Perón.

El experimentado defensor lo hizo desde una de las plateas, mientras que el DT santafesino se ubicó en uno de los palcos superiores, desde donde incluso se lo escuchó dar varias indicaciones a los jugadores, que, por la distancia, no alcanzaban a oírlo. Se espera que ambos puedan regresar en San Nicolás, para el partido de entresemana con Newell's Old Boys, por Copa Argentina.

Regreso sin gloria

Manuel Vicentini volvió a ocupar el arco de Sarmiento y a lucir la cinta de capitán, tras haber padecido coronavirus y quedado al margen de las últimas dos fechas. Si bien se lo pudo ver en buena forma y con intervenciones acertadas a lo largo del encuentro, no pudo evitar la caída de su valla y la derrota terminó destiñendo la alegría de los simpatizantes sarmientistas por su retorno.

Duelo aparte

El ingreso del veterano delantero Javier Toledo fue decisivo para que Atlético Tucumán se llevara los tres puntos en su visita a Junín. Con sus dos goles, el exjugador de Sarmiento se vistió de héroe para los hinchas del Decano.

No obstante, para el Verde terminó siendo el villano de una película con final inesperado. Durante todo el segundo tiempo, se entreveró en un duelo personal con el central Marcelo Herrera, con intercambio de insultos y algunos encontronazos físicos en pelotas divididas.

La tensión fue tal que el árbitro del encuentro, Leandro Rey Hilfer, tuvo que pedirles en reiteradas ocasiones que pusieran fin al enfrentamiento. El juego del delantero, sin embargo, terminó dándole rédito y se llevó, al final de la tarde, todos los flashes fotográficos.