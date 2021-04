River no pudo con un débil Arsenal y se aleja de la punta

River Plate volvió a carecer anoche de ideas ofensivas y empató 0 a 0 en su visita a Arsenal de Sarandí, por la octava fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Arsenal, que todavía no pudo ganar en el campeonato, logró un resultado positivo, mientras que River, con 12 puntos, se sumó al lote de los escoltas, junto a Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing. El líder del grupo es Colón, invicto, con 19 unidades.

River monopolizó la pelota a lo largo del primer tiempo y, como hace siempre, ensanchó la cancha con la proyección de los reaparecidos Montiel y Angileri, pero se terminó repitiendo en la fórmula del centro para tratar de llegar al gol.

Arsenal, en ese marco, fue sumando confianza a medida que le funcionaba el esquema de neutralización y, también de a poco, se animó a acercarse hasta Armani, que debió intervenir en dos o tres ocasiones más o menos riesgosas para evitar la caída de su arco.

Cuando el local se quedó con diez por la expulsión de Farioli, Gallardo movió el banco para explotar todos los caminos posibles durante el último cuarto de hora. No hubo caso. River, habituado a poder, esta vez no pudo y se tuvo que conformar con el empate.