Ambos Mundos: La ilusión de un nuevo título para iniciar el camino al centenario

Luego de superar años difíciles, allá por inicios del nuevo milenio, el Club Atlético Ambos Mundos respira hoy aires diferentes. El próximo miércoles, el equipo de Primera del Tricolor volverá a disputar la gran final del Torneo Nocturno, organizado por la Liga Deportiva del Oeste, y desde la Comisión Directiva aseguran que nada es casualidad, ni obra del azar, sino fruto del esfuerzo de toda la familia de la institución.

En diálogo con Democracia, su presidente, Daniel "Keto" Barco, destacó que el presente deportivo del club no podría haber llegado en mejor momento: el próximo 22 de mayo cumplirá 99 años y será el puntapié de un amplio abanico de actividades que trazarán el camino hacia el centenario.

Una nueva coronación en el fútbol local podría ser el mejor inicio para las celebraciones, que incluirán obras para remodelar las instalaciones del predio ubicado en calle Córdoba, el reacondicionamiento del campo de juego y el nombramiento del estadio como Edgar Aramburu, un homenaje en vida a una gloria de la entidad.

-El próximo 22 de mayo Ambos Mundos cumple 99 años. ¿Cómo se preparan para iniciar el camino a los 100?

-Con muchos proyectos. De hecho, el mismo 22 de mayo empezamos con las actividades especiales, que se van a llevar a cabo todos los meses hasta llegar a los 100 años. Estamos muy entusiasmados con lo que se viene.

-¿Qué se puede adelantar de la agenda del centenario?

-Estamos por empezar a trabajar sobre la entrada en calle Córdoba, para hermosearla y hacerla mucho más atractiva, y también queremos que, finalmente, este año nuestra cancha lleve el nombre que siempre quisimos ponerle, que es el de Edgar Aramburu.

Hicimos una encuesta con toda la gente que trabaja en el club y la elección fue casi unánime. Nuestra cancha tenía un nombre casi artístico, como El Templo, pero coincidimos en que lo ideal es ponerle el nombre de alguien que pasó por nuestra institución y dejó su marca en distintas décadas, en los '50 y en '60, que para nosotros es un maestro.

Afortunadamente está en vida y está muy bien y es el mejor que podemos hacer para retribuirle un poco de todo lo que nos dio.

-Esta ruta hacia el siglo de vida también los agarra en buen presente deportivo, a pocos días de volver a jugar una final de Torneo Nocturno y siendo el vigente campeón…

-Sí, pero las cosas no se hacen solas, ni tampoco las hace un presidente solo. Detrás de mí hay mucha gente que trabaja con mucha dedicación por nuestro club, una Comisión de Madres que está todo el tiempo pendiente de lo que ocurre en el fútbol infantil y, por supuesto, una Subcomisión de Fútbol, integrada por personas con historia en Ambos Mundos, como Gustavo Biagetti, Ruben Bortel, Carlos Rudi, Silvio Scasso o Daniel Cano, que se esfuerzan por lograr un equipo de primera competitivo y trabajan para mantener a los jugadores con nosotros, para que no se vayan.

Además, tenemos a un gran DT, como Carlos "Lagarto" González, bien secundado por el profe Juan Simón, que nos sorprendió con su capacidad, un ayudante de lujo, como Emilio Manzone, que además es DT de las inferiores y se crio en Ambos Mundos, y Hugo Escudero como entrenador de arqueros.

En definitiva, cuando se cuenta con un cuerpo técnico sólido y un grupo de jugadores que viene a entrenar con responsabilidad, además de una comisión que siempre está presente, los objetivos son claros y, en algunas ocasiones, se logran.

-Usted jugó y fue entrenador de Ambos Mundos en el pasado. ¿Qué tiene de especial esta versión del equipo? ¿Se parece en algo al de sus tiempos como jugador o entrenador?

-Este equipo logró un muy trato de pelota, físicamente está muy bien y a cualquiera le cuesta ganarle a Ambos Mundos. Podemos perder con cualquier equipo nosotros también, porque es fútbol y una mala tarde o noche la puede tener cualquiera.

Pero creo que este plantel le agregó una cuota de fuego sagrado, todos los jugadores corren y se entregan hasta el último minuto.

-Una de los cuentas pendientes parece ser el estado de la cancha, que en este Torneo Nocturno se vio que no estaba en buenas condiciones.

-Sin dudas. Siendo sinceros, nuestra cancha hoy es de las peores que hay en Junín y estamos esperando a que termine el campeonato para comenzar a reacondicionarla y luego usarla como corresponde.

Hay que tener en cuenta que todas nuestras categorías practican en la cancha, además de que se utiliza para los partidos. Hoy, no podemos hacerlo de otra manera, porque en el predio se trabaja mucho y no tenemos otros espacios para los entrenamientos.

Pero está claro que la cancha sufre las consecuencias y a todos los equipos y los jugadores les gusta jugar en un piso que esté en las mejores condiciones posibles, como hoy lo vemos en otras canchas de la Liga del Oeste, como Moreno, Villa Belgrano o Jorge Newbery. Sabemos que es así y vamos detrás de esos pasos.

-¿Cómo imagina la final del próximo miércoles frente a Mariano Moreno?

-Estamos con la confianza que nos da el trabajo del cuerpo técnico y el compromiso de los jugadores y sabemos que, si mantenemos el funcionamiento que tuvimos hasta ahora, podemos ilusionarnos con ganar.

Cuando arrancó el torneo, el objetivo era pasar de zona, después estar entre los cuatro primeros y, una vez que estuvimos ahí, nos propusimos dar un pasito más y jugar la final. Ahora estamos en la final y nos vamos a proponer dar un paso más y, ¿por qué no?, pensar en festejar un nuevo campeonato. Sería una linda manera de iniciar el camino hacia el festejo del centenario.