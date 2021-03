Suspendieron Atlético Tucumán-Huracán por malas condiciones climáticas

El partido entre Atlético Tucumán y Huracán fue suspendido anoche por malas condiciones climáticas a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-1 y el local jugaba con dos futbolistas menos.

El encuentro del grupo B que cerraba la tercera fecha de la Copa de la Liga se detuvo por un corte de luz pero unos minutos después, cuando se recuperó la energía eléctrica, el árbitro Nazareno Arasa decidió suspender el partido por las malas condiciones climáticas y el estado del campo de juego del Monumental José Fierro, a raíz de las intensas lluvias.

La intención de Huracán era jugar hoy, ya que el próximo sábado disputará el clásico ante San Lorenzo pero el pronóstico anuncia más lluvias en Tucumán. Sin embargo, el compromiso será reprogramado.

El "decano" se había puesto en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo por el gol de Augusto Lotti pero el "globo" lo empató a los 31' por el tanto de Lucas Merolla.

Atlético Tucumán quedó con con nueve jugadores por las expulsiones de Cristian Erbes (36m. PT) y Marcelo Ortíz (7m. ST).

La lluvia estuvo presente durante toda la jornada y durante el partido fue constante pero se complicó en el segundo tiempo con un diluvio imponente.

El corte de luz que se produjo a los 26 minutos fue el presagio para la decisión que luego tomó el árbitro Nazareno Arasa cuando salió al inundado campo de juego cuando volvió la energía eléctrica.

Tras un inicio parejo y sin situaciones de riesgo, el "decano" se puso en ventaja a través de un gol de Augusto Lotti como sucedió en la fecha pasada en la derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2-1).

Luego de un córner desde la derecha, Javier Toledo la bajó hacia al medio y el ex Racing capturó un rebote en el área chica luego de un disparo de Ramiro Carrera que había sacado en la línea Franco Cristaldo.

Pasan los técnicos pero la pelota parada sigue siendo una marca registrada para el equipo tucumano.

Huracán, con pocas idas, llegó a la igualdad por la misma vía ya que después de una gran ejecución de tiro libre Franco Cristaldo se la puso en la cabeza a Lucas Merolla, quien le ganó a todos arriba y cambió la dirección de la pelota para dejar sin reacción a Lucchetti.

Primer gol para el defensor, de 25 años, surgido de las divisiones inferiores del "globo" que había perdido el puesto con José Moya, uno de los refuerzos, pero el colombiano sufrió una lesión muscular y abrió una nueva posibilidad para el zaguero de 193 centímetros.

A los 36 minutos, Atlético Tucumán se quedó con un jugador menos por una insólita acción de Cristian Erbes, quien simuló una falta dentro del área y el árbitro Nazareno Asara lo expulsó por doble amonestación.

En el segundo tiempo, la lluvia pasó a ser diluvio y el clima empeoró para el dueño de casa ya que a los 7 minutos se quedó con nueve por la expulsión de Marcelo Ortiz

A pesar de la ventaja, Huracán solo tuvo una situación a los 10 minutos cuando Lucchetti le sacó un tremendo tiro libre a Cristaldo.

El local fue por la hazaña y a los 19' respondió Monzón con otro disparo de larga distancia que atajó Meza como gran carta de presentación en Primera División.

Un minuto después, Carrera quedó frente al arco tras una distracción en la defensa de Huracán pero su tiro fue desviado y desaprovechó la oportunidad del gol heroico.

Luego de la suspensión, los dos equipos coincidieron que no podía seguir jugando pero todavía no está claro cuando se podrá completar el partido.