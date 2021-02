Orden táctico y contragolpe: las claves de Sarmiento para neutralizar el juego de Vélez

Sarmiento pondrá primera esta tarde a su participación en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cuando, desde las 17.10, enfrente en el estadio Eva Perón al Vélez Sarsfield dirigido por Mauricio Pellegrino, que llega a su compromiso en Junín luego de haber iniciado con dos triunfos la temporada: frente a Vélez por el campeonato y ante Deportivo Camioneros, por la Copa Argentina.

El DT del Verde, Mario Sciacqua, ya decidió cómo se plantará en el campo de juego para intentar controlar a un equipo que se destaca por la velocidad que le imprimen sus futbolistas, en su mayoría jóvenes y de buen pie, principalmente en la zona ofensiva. "Esperamos un Vélez con mucha dinámica y un Sarmiento ordenado, seguramente contragolpeando", adelantó el entrenador conjunto juninense, en la conferencia de prensa del jueves por la tarde, en la sede del club.

Luego de probar con distintos esquemas tácticos a lo largo de la pretemporada, Sciacqua resolvió que el 4-4-1-1 será la mejor opción para salir a competir con el representativo del barrio de Liniers. En el último amistoso, disputado en el Eva Perón contra Almirante Brown, el DT ensayó con un 4-2-3-1, pero no encontró profundidad ofensiva y, por el contrario, sufrió de contraataque, justamente en la faceta del juego en la que cree que podría estar la clave para iniciar hoy la campaña en Primera División con triunfo.

Previamente, durante una incursión por Rosario, también había probado con un 5-3-2, en un encuentro de preparación ante Newell's Old Boys, pero la falta de adaptación del plantel a la propuesta le impidió generar juego y llegar con peligro al área rival.

En definitiva, el cuerpo técnico se aferrará a una receta familiar para la historia futbolística de Sarmiento. La solidez defensiva, por otra parte, también será un aspecto clave para que Sarmiento pueda hacer pie en la Bombonera, el próximo fin de semana, cuando le toque enfrentar a Boca Juniors de visitante.

De allí que la respuesta que brinde el equipo en su inicio ante Vélez también servirá como parámetro para que Sciacqua evalúe las chances de sus dirigidos frente a los máximos aspirante al título de la Copa de la Liga.

El mensaje que bajó el DT a los medios locales, ya parecía estar incorporado en el plantel. Minutos después de su paso por la sala de prensa, llegó Federico Vismara, uno de los máximos referentes del plantel y con extensa trayectoria en Primera, que no dudó en coincidir con el diagnóstico del conductor.

"Tenemos que ser ordenados en todas las líneas, si presionamos, debemos ser un equipo corto. Sabemos que el partido va a estar luchado en la mitad de la cancha. Esto es Primera División y equipos como Vélez no perdonan", reflexionó.

Caras nuevas

El Verde presentará a varios de sus refuerzos -cinco de los trece que llegaron- en la alineación titular que se medirá ante Vélez. La capacidad que demuestren para adaptarse al funcionamiento del equipo que viene de lograr el ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional, será otro de los puntos decisivos del choque de hoy, en el Eva Perón.

"Llegaron jugadores nuevos, que se han incorporado bien al grupo, pero tratamos de que el mensaje sea el mismo. A los nuevos compañeros los veo bien, con un gran compromiso importante a la hora de entrenar y recibir las indicaciones del cuerpo técnico. Se están acoplando muy bien al grupo y si los resultados son buenos, ayudarán mucho más al proceso", confió Vismara.

Sciacqua, por su parte, ratificó su confianza en los nombres que arribaron a Junín, la gran mayoría de ellos pedidos expresamente por el DT. "Hay jugadores para distintos clubes y estos jugadores son para este momento de Sarmiento", afirmó el entrenador.

La formación titular incluirá, de los recién llegados al equipo, a los defensores Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya, y los mediocampistas Fausto Montero y Gabriel Alanís. El resto, la base del campeón del torneo del ascenso.

Concentración

El plantel realizó ayer por la mañana su última práctica, a puertas cerradas, en el estadio y anoche ya quedó concentrado para el duelo de esta tarde. Fin de la espera: Sarmiento pondrá finalmente en marcha su participación en el campeonato de la elite del fútbol nacional, con la ilusión de ganarse el derecho a permanecer.