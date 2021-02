Sarmiento llegará al debut con varios jugadores con experiencia en Primera

La nómina de los refuerzos que llegaron a Sarmiento para la pretemporada del verano 2021, de cara al inicio de la Liga Profesional, arroja como dato saliente la principal preocupación del DT Mario Sciacqua: formar un equipo con jugadores de experiencia en la Primera División, que puedan complementarse con los que destacaron en la Primera Nacional y lograron el tan ansiado ascenso, el pasado 16 de enero.

Con los cinco nombres que llegaron a Junín en las últimas semanas -Gabriel Alanís, Nicolás Bazzana, Fausto Montero, Federico Bravo y Marcelo Herrera-, el Verde sumó en el balance total varios kilómetros recorridos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Las nuevas caras se sumarán, de esta forma, a los protagonistas que ya traían rodaje en Primera División, pero que en el último año se consolidaron en el equipo titular de Sarmiento, en el torneo de ascenso.

Los casos más conocidos son los de los jugadores más experimentados, como Yamil Garnier -que supo vestir, entre otras, la camiseta de Colón de Santa Fe-, Federico Mancinelli -campeón con Huracán de la Copa Argentina- y Federico Vismara -también integrante de aquel plantel del Globo y con pasado en Racing-.



Pero también en el listado aparecen nombres como Claudio Pombo (ex Atlético Tucumán), Fabio Vázquez (ex Argentinos Juniors), Gabriel Graciani (con pasos por Independiente y Estudiantes de La Plata) y Guido Vadalá (ex Boca y Unión, entre otros).

A ellos podría sumarse el caso del arquero Manuel Vicentini, que si bien no llegó a debutar oficialmente en Boca Juniors -su club anterior a Sarmiento-, sí tuvo la experiencia de jugar un partido con el equipo de Primera del Xeneize, contra el América de Cali, durante una gira por Colombia, en 2012.

Entre los refuerzos, Gabriel Alanís llegó con varios partidos en sus espaldas, repartidos entre Belgrano y Godoy Cruz; Nicolás Bazzana viene de tener presencia con Estudiantes de La Plata en la última Copa Maradona; Fausto Montero registra rodaje en Primera con Unión de Santa Fe, Arsenal de Sarandí y Argentinos Juniors; Federico Bravo supo vestir la camiseta de Boca, además de las de Atlético Tucumán y Patronato de Paraná; y Marcelo Herrera también puede presumir de varias presencias en partidos de la Superliga.

De este repaso surge que de los 30 jugadores citados por Sciacqua para viajar a Rosario, 12 cuentan con experiencia en Primera División, de los cuales 8 estuvieron presentes en la formación titular en el primer amistoso que el Verde disputó ante Newell's y tres actuaron en el segundo encuentro. Únicamente el volante Fausto Montero no tuvo acción en el Coloso del Parque de la Independencia.

Así, la apuesta del cuerpo técnico para el inicio de la competencia parece ser clara: poner en cancha la mayor cantidad de jugadores con antecedentes comprobados en Primera División, para acelerar la adaptación del Verde a la nueva categoría.