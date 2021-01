Falleció Alcides Gubitosi, quien fuera destacado arquero

En las últimas horas, falleció en Junín el ex arquero de fútbol Alcides Gubitosi, quien tenía 65 años, generando su deceso gran pesar entre quienes lo conocieron y trataron.

Vivió desde niño en Barrio Belgrano y comenzó su pasión por el fútbol jugando en las inferiores de Rivadavia de nuestra ciudad, llegando a ser arquero de manera circunstancial, según él mismo confesó en nota con Democracia.

Se fue a probar con varios amigos al “albiceleste” y por su altura y porte lo mandaron a la valla y allí se quedó, para siempre en su trayectoria futbolística que fue muy destacada.

Debutó en primera antes de los 15 años, contra Belgrano de Morse, en un torneo Nocturno, mientras que en el certamen oficial, su primer partido lo jugó ante Defensa Argentina.

Ganó varios títulos con el “Riva” y luego se fue por algunos meses a Argentinos Juniors, para tratar de jugar en las inferiores de la entidad de La Paternal, pero no le dieron el pase y debió regresar a nuestra ciudad.

Luego, pasó a Villa Belgrano, logrando tres títulos con la “V”, posteriormente defendió los palos de El Linqueño (jugó la final provincial con el CAEL, ante Olimpo de Bahía Blanca), también pasó por Mariano Moreno, River Plate, Independiente y Ambos Mundos, mientras que en la zona se desempeñó en Belgrano de General Arenales, Singlar de Ascensión y en Belgrano de Vicuña Mackena, en la Liga del Sur de Córdoba, cumpliendo buenas actuaciones en todas las instituciones citadas.

Hace algunos años (en 2012), había perdido a su única hija (Francina) de manera trágica y en el último día del 2020 había sufrido un accidente de tránsito, no se pudo recuperar y ayer dejó de existir, generando dolor entre sus seres queridos, amigos y muchos compañeros y técnicos con los que compartió equipos y estadios en su trayectoria como arquero.