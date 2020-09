Ricardo Caruso Lombardi: “Con Sarmiento fue una de las mejores salvaciones que viví”

Ricardo Caruso Lombardi dirigió a 20 equipos del fútbol argentino y fue el protagonista en la salvación de seis: Argentinos Juniors en dos ocasiones (2007 y 2013), Newell's Old Boys (2008), Racing Club (2009), San Lorenzo de Almagro (2012), Quilmes (2014) y Sarmiento (2016). También logró dos ascensos junto a Sportivo Italiano en 1996 y Tigre en 2005.

Al frente del Verde estuvo en 10 partidos con igualdad en victorias y derrotas (3) y 7 empates. La estadística no brilla en su paso por Junín pero, sin embargo, cumplió con el objetivo: lograr la permanencia en la Primera División del fútbol argentino.

En diálogo exclusivo con Democracia, Caruso recordó su paso por Sarmiento, contó una gran anécdota sobre el partido de la salvación y compartió la actualidad en Belgrano.

Sobre la épica salvación del Verde expresó: “Fue uno de los momentos más lindos que me tocó vivir. Fuimos con la esperanza de dejar al club en Primera y lo logramos con mucho sufrimiento. Terminamos coronando con una alegría un momento muy difícil. Cuando te pasan ese tipo de cosas son muy difíciles de olvidar.Es algo que no se puede explicar si no lo vivís”.

Al rememorar aquel partido disputado el 21 de mayo del 2015 valoró: “Puedo pensar en las que tuve con Racing o Newell´s donde había muchas cosas en juego; pero por todo lo que viví en Sarmiento en tres meses fue una de las mejores. Por la manera en que se dio y porque todos nos daban por muertos. Con Sarmiento fue una de las mejores salvaciones que viví”.

Los partidos definitorios, como el que jugó el Verde aquella tarde en Bahía Blanca, son considerados finales por la envergadura del encuentro y todo lo que se desencadena a partir de un resultado. Pese a ello, Caruso se corrió del exitismo reinante de nuestro fútbol y reflexionó: “Más allá de todo lo bueno que hacen los jugadores, tenés que tener esa cuota de suerte que Sarmiento no la tuvo en este último tiempo ya que mereció mucho más de lo que alcanzó. Son cosas del destino”.

Y prosiguió: “Nosotros convivimos con la fortuna porque más allá de lo que pueda hacer el entrenador, no hay nada que se haga sin fortuna; errar un pase, errar un gol, que te saquen una pelota en la línea, que te cobren un penal; son millones de cosas que no caben en el análisis de si hiciste bien o mal las cosas”.

Los buenos recuerdos con el Verde no están ligados exclusivamente a lo conseguido en lo referido al deporte, sino también en lo que hace a nuestra localidad. En torno a Junín rememoró: “Extraño la tranquilidad de la ciudad. Lo más importante es la manera de tratarte de la gente, eso es lo más valorable”.

“Si hubiese tenido que aceptar todas las invitaciones a comer asados, se me habría hecho imposible no subir de peso, porque me invitaban todo el tiempo. El trato de la gente fue fundamental”, enfatizó.

La anécdota de la salvación

Caruso guarda una anécdota muy particular con respecto al otro protagonista del partido frente a Olimpo en Bahía Blanca, Renzo Spinaci. Una decisión que incidió en la forma en que el Verde resolvió aquel encuentro. Sobre esto contó: “Siempre tengo la anécdota de cuando lo saqué el día previo al partido. Hasta último momento estuvimos viendo si lo poníamos desde el arranque, deliberando un montón de tiempo y finalmente decidimos que quede afuera. Dejarlo afuera costó lágrimas en él. Le fui a hablar y me decía que quería jugar mientras lloraba. Estaba muy triste y le dije: ´Flaco, ¿quién te dice que por ahí mañana pasa lo contrario?´” .

Y continuó: “Él no justificaba no jugar pero decidimos sacarlo y mirá lo que es el destino, entró faltando quince minutos, pensando en que podíamos jugar una final y porque nos estaban cascoteando. Empezamos a buscar el partido por el lado izquierdo porque habíamos visto ciertas cosas del rival que nos daban una ventaja por el sector y fijate quién termina haciendo el gol: la persona que habíamos sacado y que estaba llorando el día anterior”.

El gol convertido por Spinaci a los 47 minutos del segundo tiempo le permitió al Verde ganarle la pulseada a Argentinos, evitar un partido desempate y quedarse con la permanencia.

Respecto al volante surgido del club manifestó: “El flaco no hizo goles ni en los picados. Cuando iba a entrar le dijimos que no se mueva de al lado de Pereyra, que el medio estaba muy partido y nos estaban llegando mucho por los costados, que se dividan la cancha entre los dos para tapar las subidas de los de afuera y así atacar por los costados nosotros también. Le dije: ´Si te podés mandar en alguna, mandate´, pero no pensé nunca que iba a llegar con esa simpleza y que pudiera meter ese remate contra el palo”.

Elogios para la dirigencia

Al igual que las palabras de agradecimientos para los hinchas, Caruso tiene un gran recuerdo de la dirigencia del club. Sobre ella analizó: “De los dirigentes no se puede hacer otra cosa más que hablar bien. Sarmiento no es un club que salga en todos los medios porque no cumple o no haga las cosas bien”.

Y añadió: “Siempre han hecho las cosas como corresponde y a eso hay que valorarlo porque cuando se habla de los dirigentes se los mata, pero cuando encontrás una dirigencia de esta índole creo que hay que felicitarla”.

Acerca de los puntos destacables evaluó: “Tiene un lugar para entrenar muy bueno, el club está bien armado y los dirigentes no te hacen faltar nada. Hay una gran humildad y cumplen”.

Su presente en Belgrano

Desde el año pasado está al frente de Belgrano de Córdoba, equipo que milita en la Zona A de la Primera Nacional y lucha por un ascenso a la Liga Argentina. Sobre su presente, Caruso, contó: “Se fueron ocho jugadores y hasta ahora firmaron dos. Estamos viendo y a la espera de lo que puede venir, estamos conformes con el equipo. Veníamos bien, en alza, derechos para clasificar pero esta enfermedad nos paró a todos”.

Y siguió: “Belgrano siempre es candidato, por historia, por ser un grande de la categoría y no se merece estar en la B. Tiene unas condiciones enormes para estar en Primera”.

Acerca de la situación sanitaria en el equipo de Barrio Alberdi informó: “No han habido casos de Covid-19 en el plantel, siempre dieron negativo, así que venimos bien en eso también”.

Respecto al posible arribo del ex Sarmiento Gervasio Núñez, dijo: “Tuvimos una charla con los dirigentes, lo conocemos y creemos que nos puede aportar por sus condiciones de juego. En Sarmiento también ha dejado un gran recuerdo y buscaremos eso ahora”.