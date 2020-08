Sarmiento se aseguró la continuidad de Fernando Núñez y suma a Mauro Albertengo

Ayer fue otro día de importantes novedades en Sarmiento. Mediante su cuenta oficial de Facebook, el Departamento de Prensa confirmó dos buenas noticias.

Por un lado, el delantero Fernando Núñez, cuyo vínculo había finalizado el 30 de junio, finalmente aceptó la propuesta de la dirigencia que preside Fernando Chiófalo y regresará a Sarmiento para jugar la definición del Campeonato de la Primera Nacional.

En el comunicado, se informó que Núñez "sigue en Sarmiento por un año y medio; y que el club cuenta con la posibilidad de hacer uso de la compra de su pase". El delantero, de 25 años, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz de Mendoza, disputó en el Verde once partidos y marcó dos goles.

Por otro lado, también ayer, Sarmiento confirmó la contratación de Mauro Albertengo. El delantero, de último paso por Agropecuario, firmará contrato con el Verde por un año y medio.

El futbolista, de 30 años, surgió de Argentino Quilmes de Rafaela y también cuenta con un paso por Atlético San Jorge de Santa Fe y Atlético Rafaela. En la última temporada disputó cinco partidos como titular e ingresó en ocho de los once en los que fue al banco, sin convertir goles.

Con la renovación de Núñez y la llegada de Albertengo, el entrenador Iván Delfino intentará rearmar la zona ofensiva. En este sentido, cabe recordar que Sarmiento perdió a Pablo Magnín, goleador y su jugador más desequilibrante.

Por último, en relación a las bajas, además de Magnín que se fue a Tigre, cabe recordar que no estarán el defensor Lucas Landa, quien arregló con Instituto de Córdoba; el marcador de punta Lautaro Geminiani, que regresó a Patronato; y el delantero Facundo Castelli cuyo préstamo venció y regresó a Instituto de Córdoba. Tampoco estarán los volantes Ariel Cólzera y Franco Leys quienes jugarán en Temperley.

Más negociaciones y el regreso a las prácticas

Entre las negociaciones que se están desarrollando, según pudo averiguar este diario, las tratativas con el defensor Wilfredo Olivera estarían avanzadas y entre hoy y mañana el jugador daría una respuesta definitiva al ofrecimiento de Sarmiento.

Desde el entorno dirigencial confían en que el marcador central acepte y que esta semana se pueda sumar al plantel profesional, previo a los estudios de rigor.

Al mismo tiempo, la dirigencia también estaría renegociando con el volante zurdo Francisco Molina, cuyo contrato venció el 30 de junio y tras el final del acuerdo tuvo que regresar a Deportivo Armenio. Según pudo saber Democracia, Molina también estaría cerca de dar el visto bueno al nuevo contrato para continuar en Sarmiento.

Por último, de cara a este miércoles, los futbolistas que estarán presentes en Ciudad Deportiva para dar inicio a los trabajos de pretemporada son los siguientes:

Arqueros: Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Pablo Fernández y Martín Moyano.

Defensores: Yamil Garnier, Juan Antonini, Facundo Castet, Manuel García, Martín García, Braian Salvareschi, Laureano Puñet y José Tomino.

Volantes: Fermín Antonini, Juan Caviglia, Gabriel Graciani, Erik Lezcano, Bruno Liuzzi, Sergio Quiroga, Fabio Vázquez, Federico Vismara y Claudio Pombo.

Delanteros: Javier Arias, Benjamín Borasi, Julián Brea, Maximiliano Fornari, Fernando Núñez y Mauro Albertengo.