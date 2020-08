Un integrante del cuerpo técnico de River Plate abandonó la "burbuja" y tuvo que ser hisopado

Uno de los integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo que se sumó a la burbuja sanitaria como entrenador de arqueros amaneció con fiebre y, por precaución, fue hisopado para descartar un posible caso de coronavirus.

El auxiliar Adrián Oliveiri, entrenador de arqueros que reemplazó a Alberto Montes durante esta etapa de trabajo, tuvo algunas líneas de fiebre en horas de la mañana y fue desafectado de la concentración hasta tanto se conozca el resultado del PCR.

Mientras tanto y por precaución, algunos de los colaboradores que compartieron la cena en la noche anterior fueron aislados en sus habitaciones a la espera de la determinación de los estudios médicos que van a confirmar si los síntomas solo obedecen a una simple gripe.

Los primeros indicios aseguran que no podría dar positivo porque no tuvo contacto con ninguna persona ajena al grupo que está aislado, pero, en caso de que sea así, el plantel y la delegación será hisopada hoy mismo para detectar si hay otros casos.

Desde que se inició esta etapa de los entrenamientos y los protocolos, solamente el arquero juvenil Maximiliano Velazco dio positivo, y hubo un “falso positivo” en un análisis serológico de Gonzalo Montiel, que luego se supo que no estaba contagiado de coronavirus.

Mientras tanto, el plantel se entrena en el River Camp, con tareas técnicas-tácticas con pelota, en una jornada que tuvo un solo turno de trabajo y hoy regresará con doble tarea, en tanto que el sábado se termina la concentración hasta el inicio de la competencia.

Los jugadores, Paulo Díaz y Jorge Carrascal, con problemas musculares, y el juvenil Benjamín Rolheisser, en la etapa final de la recuperación por una intervención quirúrgica, se mueven de manera diferenciada.