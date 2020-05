"Barcelona o nada" fue el mensaje de Lautaro Martínez

El delantero argentino Lautaro Martínez, actualmente en el Inter de Milán, hizo circular en su entorno el mensaje "el Barcelona o nada", en alusión a que si no se concreta su pase al equipo del astro Lionel Messi prefiere seguir en el Italia y no ser transferido a otro club, reveló hoy la prensa española.

"El Barcelona o nada. Si no voy al Barcelona me quedo en Milán", fue el mensaje Lautaro Martínez a su entorno, y dejó claro que no irá a otro club y prefiere quedarse en el Inter, según publicó el periódico catalán Mundo Deportivo.

El delantero, nacido en Bahía Blanca hace 22 años y surgido de Racing Club, está muy cerca de pasar al Barcelona, pese a que también recibió ofertas de otros clubes importantes de Europa como el París Saint Germain (PSG) y el Manchester City.

"El argentino sueña con jugar la próxima temporada al lado de Lionel Messi y jugar en el Camp Nou", añadió Mundo Deportivo.

Lautaro Martínez tiene una cláusula de rescisión de 111 millones de euros, y el Barcelona negocia con Inter pagar 60 millones en efectivo y completar el resto con dos jugadores.

Entre las figuras que ofrecería en club catalán se encontrarían el chileno Arturo Vidal y el portugués Nelson Semedo, mientras que al bahiense le ofrecerían un contrato de unos 10 millones de euros por año, desde 2020 hasta 2025.