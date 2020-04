Los hinchas de Boca celebraron el 115º aniversario por redes sociales y balcones

Balcones, ventanas y redes sociales fueron los espacios en los que los hinchas "xeneizes" celebraron ayer el 115º aniversario de la fundación de Boca Juniors, debido a la pandemia de coronavirus y la cuarentena que se cumple en el país, y que impidió los festejos en la Bombonera.

A las 19.05, hora de la fundación de Boca según el acta histórica, en transmisiones por Facebook, Instagram y Twitter los hinchas le cantaron el feliz cumpleaños al club de la Ribera, actual campeón de la Superliga del fútbol argentino.

Balcones y ventanas de diversos barrios de Buenos Aires, el conurbano y otras ciudades del país lucían desde la mañana banderas y camisetas azul y oro para acompañar el festejo, tal cual se había pedido desde la dirigencia del club.

Desde balcones del barrio porteño de La Boca se encendieron fuegos artificiales al tiempo que se hacían flamear banderas, mientras que se observaron festejos con banderas y camisetas en edificios de Barracas, Palermo, Devoto, La Paternal y Congreso, entre otros barrios.

A la hora indicada para el festejo, el ídolo Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y encargado del fútbol del club, subió a Instagram un video en donde se lo ve con la camiseta de Boca, luciendo una novedosa barba, mientras saluda con una mano y dice: "Hola bosteros, se me cuidan mucho y que tengamos un feliz cumpleaños".

Exfutbolistas boquenses y clubes de diversos lugares del mundo se sumaron a la celebración con saludos a través de las redes sociales, aunque uno de ellos fue por teléfono -y temprano- en la mañana de ayer.

Habló el presidente

"Esta mañana (por ayer), Rodolfo D'onofrio (presidente de River) fue uno de los primeros en saludarme. Quiero agradecerle porque esas cosas le hacen bien al fútbol y a las dos instituciones y porque estoy convencido de que lo hace del corazón", dijo al respecto Jorge Amor Ameal, presidente de Boca.

"El cumpleaños de Boca es un día muy importante para todos nosotros. Desgraciadamente no podemos encontrarnos con nuestros socios e hinchas, pero lo más importante es que la gente se cuide", consideró Ameal.

El dirigente destacó el compromiso del club con la comunidad, al informar que "estamos trabajando en todo lo que podemos, ya hemos dispuesto de 80 camas en el club y nuestros enfermeros y médicos están trabajando en todos los sectores, fundamentalmente con nuestro barrio".

"Hoy me emocioné escuchando el himno de Boca. Yo lo escuchaba horas y horas para aprendérmelo de memoria cuando era chico, con una plata que me habían regalado me compré el disco con la marcha del club", recordó Ameal en la radio AM 630.

Los mejores festejos

Consultado por los goles que más gritó como hincha y después como dirigente, Ameal apuntó "el de Carlitos (Tevez) el otro día contra Gimnasia, porque valió un campeonato. Pero es infinita la cantidad. El túnel de Riquelme (a Mario Yepes, de River) es histórico y en el mismo partido el de (Martín) Palermo rengo. Y el gol en el que Maradona deja desparramado a Tarantini y Fillol en 1981. Más allá de todo, Diego fue el mejor jugador de la historia. Desconocerlo a él y su magnitud de crack sería un error".

En las redes sociales, los hinchas "xeneizes" publicaron decenas de miles de fotos ligadas al club y sus logros.

Con fondo azul y oro o la imagen del escudo, se podían leer mensajes sobre hechos históricos y también el recuento de los 69 títulos oficiales de Boca: 34 Campeonatos locales, 12 Copas nacionales, 1 Título de Honor (por la gira europea de 1925), 22 trofeos Internacionales, "y ningún descenso", remarcaban los posteos.

Entre los saludos de exjugadores, en las redes sociales se pudieron leer a los colombianos Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, quienes consiguieron seis títulos cada uno con Boca; figuras de otras épocas como Ángel Clemente Rojas, Norberto Madurga, Nicolás Novello, Roberto Rogel y Osvaldo Potente, entre otros.