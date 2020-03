Sarmiento le ganaba a Douglas Haig pero el partido se suspendió por la intensa lluvia

Ayer, el encuentro en el que Sarmiento le ganaba a Douglas Haig de Pergamino por 1 a 0 en el estadio de Quilmes debió ser suspendido a los 20 minutos, debido a la tormenta eléctrica, y se reanudará hoy, desde las 17, en el mismo escenario.

El árbitro Diego Ceballos frenó el juego cuando iban 20 minutos del primer tiempo, debido a las inclemencias que pusieron en riesgo la integridad física de los protagonistas. El único gol lo marcó el delantero Pablo Magnín, a los 12 minutos.

En el trámite de las acciones, en el poco tiempo que se jugó el conjunto de nuestra ciudad mostró orden, dinámica y mucho empuje para ir en busca de la apertura del marcador. No obstante, se hace difícil establecer un análisis no solo por el poco tiempo que se jugó sino también por las complicaciones que se generaron en el campo de juego como consecuencia de la intensa lluvia.

A pesar del agua, a los 12' el Verde abrió el marcador cuando Magnín venció a Fabricio Henricot con un toque suave en la única llegada de peligro. El delantero de Sarmiento definió con categoría para que el conjunto de Delfino se ponga en ventaja.

Después del gol, los restantes ocho minutos fueron confusos, con muy poca claridad y con el agua invadiendo cada jugada y cada rincón del estadio de Quilmes. Todo hasta que Ceballos, con buen criterio, le puso punto final al encuentro.

En definitiva, el choque entre el Verde y el Fogonero se reanudará hoy, nuevamente en el estadio Centenario, y se jugarán dos minitiempos de 35 minutos cada uno. Cabe recordar que el ganador de hoy se medirá ante Newell’s o Sportivo Peñarol de San Juan.

"La cancha estaba peligrosa", afirmó el DT Iván Delfino

El entrenador de Sarmiento de Junín, Iván Delfino, afirmó ayer que la cancha estaba "peligrosa" tras la suspensión por tormenta eléctrica del partido en el que su equipo le ganaba a Douglas Haig por 1-0 en Quilmes, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

"Fue una para cada lado, la nuestra entró. La cancha estaba peligrosa y era complicado jugarlo así", aseguró el DT en contacto con la prensa. Sarmiento se había puesto en ventaja con un gol de Pablo Magnín, a los 12 minutos del primer tiempo y a los 20m. se consumó la suspensión por decisión del árbitro Diego Ceballos. "Estamos con una seguidilla negativa en el campeonato y jugar en este contexto era peligroso", cerró Delfino, con gestos de fastidio.

"No se podía jugar", sentenció el delantero Pablo Magnín

Al finalizar el partido, el delantero de Sarmiento, Pablo Magnín, también brindó declaraciones y en su contacto con la prensa dijo: "Está bien la suspensión porque la verdad es que no se podía jugar. Había mucha agua y seguía cayendo cada vez más". "Cuando arrancamos la pelota al menos rodaba, habrán sido los primeros cinco minutos. Pero después se complicó y ya no se podía jugar", añadió.

Al mismo tiempo, sobre lo futbolístico, indicó: "Vamos ganando y eso hay que tratar de mantenerlo. Creo que hoy (por ayer) fuimos un equipo intenso y eso nos permitió hacer una ventaja".

Para completar, Magnín agregó: "En los minutos que quedan tenemos que plantarnos de la misma forma, de presionar, de ser intensos y de tratar de volver a convertir".

Por último, el delantero hizo referencia a la situación que atraviesa el equipo y al respecto opinó: "Desde lo personal trato de estar al margen de todas la cosas que se puedan decir u opinar. Se mejora trabajando y en ese camino estamos".