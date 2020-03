"Boca se juega el campeonato y la gente también, más allá de Maradona", dijo Russo

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, remarcó ayer que más allá del "merecido" homenaje a Diego Armando Maradona, ídolo "xeneize" y entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo y la gente "saben" que en el partido ante el "Lobo" está en juego el título de la Superliga.

"Boca sabe que se juega el campeonato y la gente también. Más allá de lo que es Maradona y el merecido reconocimiento, estará en nosotros sustraernos", manifestó Russo en la previa del duelo de mañana sábado ante el conjunto platense por la última fecha del torneo local.

Boca necesita derrotar a Gimnasia en un partido que tendrá el componente emocional por la presencia de uno de los máximos ídolos del club en el banco de suplentes visitante.

"Diego es un ídolo de Boca y merece el mayor de los respetos", agregó Russo en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en el predio del club en Ezeiza.

A pocas horas de la definición del campeonato, Russo elogió a su plantel por haber captado rápidamente la nueva idea y llegar hasta la última fecha "con posibilidades" de conquistar el título.

"Boca buscó esta definición. Llegamos hasta el final con la misma idea y no cambiamos el concepto. Si llegamos hasta acá es por lo que hicimos", subrayó el DT, quien si bien no confirmó el equipo se refirió al defensor peruano Carlos Zambrano, quien reemplazará al suspendido Carlos Izquierdoz en lo que será la única variante con respecto al triunfo sobre Colón (4-0) en Santa Fe.

El probable once titular

El equipo formará con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

"Carlos se adaptó perfectamente. Tiene experiencia, es fuerte en el juego aéreo y tiene buena salida", destacó el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007. Sobre las posibilidades de conquistar el título, Russo, fiel a su estilo, prefirió la mesura.

"Todo lo que juega Boca es importante. No pensamos tanto en la negatividad. Estamos bien pero podemos estar mejor. Nos queda el último escalón que siempre es más alto que el primero", acentuó.

El debut copero del martes con empate 1-1 en Venezuela ante Caracas también fue un tema recurrente en la conferencia, pero Russo insistió en la idea de que en la Copa Libertadores "no se pueden hacer pronósticos".

"No subestimo a nadie en la Copa Libertadores. No da lo mismo ser primero o segundo en el grupo pero es pronto para hacer pronósticos", indicó.

El entrenador, que asumió en enero en reemplazo de Gustavo Alfaro, también fue consultado por el delantero Ramón Ábila, quien hizo tres goles en los últimos cinco partidos.

"Mientras los goles los hagan los delanteros, estamos bien. Tenemos una competencia sana", resaltó. "La buena actitud de los jugadores marcó el camino. Es mérito de ellos. No vamos a cambiar la forma en la última semana porque venimos desarrollando una idea desde el comienzo", sostuvo.

Previamente, el defensor paraguayo Junior Alonso también habló con la prensa y expresó su alegría por atravesar su "mejor momento" en el club.

"Si no se da el objetivo, estaremos tranquilos por todo lo que venimos haciendo este año con este nuevo entrenador. Vamos a tratar de lograr una victoria, esperar el resultado y festejar todos juntos", deseó Alonso, quien recordó haber vivido una situación similar en Cerro Porteño cuando forzó una final con Olimpia y luego la ganaron.

No obstante, el zaguero admitió que será "difícil" que suceda un desempate con River Plate por la diferencia de un punto entre ambos.