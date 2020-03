River empató con Defensa y llega a la última fecha con mínima ventaja

El líder de la Superliga, River Plate, empató anoche ante Defensa y Justicia 1 a 1 como local y quedó con un punto de ventaja sobre su escolta Boca Juniors, a falta de una fecha para la definición del título.

El conjunto de Florencio Varela, al mando de un ídolo riverplatense como Hernán Crespo, demostró una admirable personalidad en un partido que pasó a ganar a los 23 minutos del primer tiempo con un tanto de Juan Martín Lucero, tras asistencia de Francisco Pizzini.

El colombiano Juan Fernando Quintero, ingresado al comenzar la segunda etapa, estableció a los 19 minutos la igualdad definitiva, que dejó al equipo de Marcelo Gallardo con la obligación de ganarle de visitante a Atlético Tucumán, el sábado próximo a las 21, para asegurarse el título oficial número 67 de su historia.

En simultáneo, Boca (45 puntos) será local ante el Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona con la ilusión de un favor del "Decano" para arrebatarle la corona a su máximo rival.

La posibilidad de un desempate por el título solo se dará en caso que River pierda en Tucumán y Boca empate con Gimnasia.

Con entusiasmo y determinación, River quiso imponer condiciones al comenzar el partido pero Defensa y Justicia se plantó bien y se puso en ventaja.

Gallardo hizo su última apuesta al renovar la delantera (Lucas Pratto y Julián Álvarez por Scocco y Suárez) y de inmediato llegó el penal a favor por una ¿infracción? de Adonis Frias sobre De la Cruz.

Quintero logró la igualdad y el “Monumental” estalló como en los goles decisivos por Copa Libertadores.

Con el empate, River se resignó a ver reducida su ventaja en la punta, por lo que ahora deberá ganar en Tucumán para no depender de nadie y completar la docena de títulos en el ciclo del "Muñeco" Gallardo. Esa final en el Monumental José Fierro la jugará tres días después de su debut en la Copa Libertadores ante Liga Deportiva Universitaria en la altura de Quito, seguramente con suplentes.

Desahogo para el “Lobo” platense

Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Diego Armando Maradona, derrotó de local a Atlético de Tucumán 1 a 0 y sumó tres puntos vitales en su lucha por no descender.

Matías García (8´ del complemento) marcó el único gol del encuentro, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el "Bosque" platense, con el arbitraje de Darío Herrera, quien expulsó en el local a Matías Melluso (34´S.T.) por doble amonestación.

Tras un primer tiempo parejo, en la segunda mitad el desarrollo siguió igual, pero Gimnasia fue contundente en el inicio, luego de un gran pase de Mancilla para García, que entró por izquierda y venció a Luchetti con un tiro cruzado.

De allí en más, el “Lobo” aguantó y replicó algunas veces con peligro, hasta que se quedó con 10 jugadores, sufriendo innecesariamente sobre el final, por no haber cerrado el partido, y se llevó tres puntos de "oro". Tal fue así que Maradona abrazó uno a uno a sus jugadores al término del partido.

Anoche, jugaron Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield empatando 1 a 1.

También se enfrentaron Godoy Cruz de Mendoza y Unión de Santa Fe, ganando los santafesinos 3 a 1.

La fecha se completa mañana con Patronato (Paraná) vs. Talleres de Córdoba y Huracán ante Independiente.