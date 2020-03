San Lorenzo busca la recuperación en Mar del Plata, frente a Aldosivi

San Lorenzo enfrentará hoy en Mar del Plata a Aldosivi y, en su último compromiso como visitante antes del cierre del torneo, intentará levantar cabeza tras dos derrotas que pusieron fin al ciclo del entrenador Diego Monarriz, y lo hará frente a un equipo que necesita hacerse fuerte de local para sumar y alejarse de los puestos de descenso.

El partido, por la fecha 22 de la Superliga, se disputará desde las 17.35 con público de los que equipos en el estadio “José María Minella”, con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de TNT Sports.

En conjunto de Boedo llega a la ciudad balnearia luego de la desvinculación de Monarriz de la dirección técnica, tras caer como local ante Racing (1-0) y ante Talleres (1-0) en Córdoba, y necesita sumar puntos para recuperar la senda y tratar de volver a meterse en la zona de Copa Sudamericana 2021.

Con la conducción del equipo a cargo del trinomio formado por Leandro Romagnoli, Alberto Acosta y Hugo Tocalli, la dirigencia de San Lorenzo aguardará el resultado ante el "Tiburón" para definir el nuevo entrenador, con la mira puesta en Mauricio Pellegrino y en Pablo Güede.

Tras el entrenamiento de esta mañana a puertas cerradas en la Ciudad Deportiva, el plantel partirá a las 19.30 desde Aeroparque hacia Mar del Plata en un vuelo privado.

Hoy contará con dos cambios en relación al once titular que cayó con Racing, ya que los suspendidos Alejandro Donatti y Diego Rodríguez llegaron a las cinco amonestaciones y les dejarán sus lugares a Lucas Menossi e Ignacio Piatti, respectivamente.

Estos dos ingresos marcarán un cambio en el esquema táctico, debido que en la despedida de Monarriz del primer equipo se plantó un 5-3-2 y ahora colocará un 4-4-2.

Aldosivi, por su parte, viene de dos triunfos como visitante, 1 a 0 ante Banfield y 2-0 con Huracán, y tratará de estirar la racha en su último compromiso en su casa, para despegarse de los tres puestos de descenso a la Primera Nacional.

Rosario Central recibe a Arsenal

Rosario Central, que intenta alejarse de la zona roja del descenso, clasificarse a una copa y recomponerse de la derrota ante Defensa y Justicia, recibirá hoy a las 19.40 a Arsenal, que también busca clasificarse a una copa así como recomponerse de la dura goleada 4-0 sufrida ante Vélez.

El partido se jugará en el Gigante de Arroyito, habilitado en su totalidad por el gobierno santafesino -se habían clausurado dos tribunas por las bombas de estruendo arrojadas en la victoria sobre Gimnasia-, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal de cable TNT Sports.

El conjunto rosarino se ubica octavo, con 33 puntos, y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, en tanto que Arsenal está décimo con 31 puntos, en zona de acceso a la misma copa.

El director técnico "canalla", Diego Cocca, hará a priori tres variantes en el equipo: Joaquín Pereyra por Emmanuel Ojeda, Diego Zabala por Sebastián Ribas y el extremo izquierdo uruguayo Federico Martínes por Lucas Gamba.

Arsenal, por su parte, no contará con el lesionado volante Ezequiel Piovi, quien fue operado esta semana de una lesión en la rodilla izquierda.

Lanús-Estudiantes juegan con la cabeza en las copas

Lanús, que pelea por mantenerse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, y Estudiantes de La Plata, que buscará ganar después de dos caídas al hilo, jugarán hoy en el Sur del Gran Buenos Aires.

El partido comenzará a las 19.40 en el estadio Ciudad de Lanús, con el arbitraje de Patricio Loustau. Televisará Fox Sports Premium.

Lanús viene de perder 2-0 contra Universidad Católica de Ecuador en Quito, aunque de todas formas pasó de ronda (había ganado 3-0 en la ida) a los 32avos. de final en la Copa Sudamericana.

Por la Superliga, el Granate festejó en la fecha 18 ante Godoy Cruz y luego tuvo una seguidilla de tres empates con Argentinos, Newell's y Atlético Tucumán, lo que lo hizo alejarse de la lucha por el campeonato. Sin embargo, el equipo de Luis Zubeldía todavía aspira a lograr un lugar en la próxima Copa Libertadores, para lo que necesita sumar en la tabla de posiciones.

Estudiantes cayó en la última fecha frente al puntero River en el Uno y antes había perdido como visitante frente a Defensa y Justicia. En su intento de levantar cabeza e intentar llegar a algún lugar en las copas internacionales, el técnico Gabriel Milito pondrá lo mejor que tiene contra Lanús. No podrá contar con Juan Fuentes ni Marcos Rojo, ambos lesionados, pero apostaría de entrada por el juvenil Nazareno Colombo.

Vélez y Argentinos se miden en Liniers

Vélez Sarsfield recibirá hoy a Argentinos Juniors, partido que se jugará desde las 21.50 en el estadio “José Amalfitani” del barrio porteño de Liniers, con transmisión de Fox Sports Premium y con arbitraje de Néstor Pitana.

Vélez, que debe un juego ante Godoy Cruz -se jugará el miércoles 4 de marzo-, tiene 33 puntos y está cerca de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2021, donde se posiciona Argentinos (36).

El entrenador velezano, Gabriel Heinze, analizó el partido en contacto con la prensa: "Argentinos es un equipo bien trabajado y jugando de una manera que lo hace ser protagonista de la Superliga. Es un equipo que sabe lo que hace".

Sus dirigidos cortaron el mal inicio del año, con dos empates y una derrota, cuando golearon la semana pasada a Arsenal por 4-0 en Sarandí. Por eso repetirá el mismo once inicial para este partido.

Además, Heinze, que termina su vínculo en junio y es complicado que continúe, mostró su enojo por la venta del volante Gastón Giménez a Chicago Fires de Estados Unidos: "No estoy conforme, no fue lo que se había acordado y hablado. Las cosas se deben organizar distinto, antes porque da tiempo a planificar".

Por su lado, en Argentinos aguardan por la recuperación del delantero uruguayo Santiago Silva, quien sufrió un traumatismo en el gemelo derecho contra Patronato de Paraná (1-1), y en caso de no estar disponible lo reemplazará el colombiano Edwar López.

El "Bicho" se quedó afuera de la Copa Sudamericana cuando el pasado martes igualó con Sport Huancayo, de Perú, sin goles como visitante.