Atlético Tucumán ganó pero no pudo en los penales ante Independiente Medellín

A diferencia de lo que había ocurrido un par de semanas atrás, Atlético Tucumán no pudo anoche en los penales (perdió 4 a 2) y quedó eliminado tras ganar 1 a 0 frente a Independiente Medellín de Colombia, que será rival de Boca en la fase de grupo de la Copa Libertadores.

El "Decano" falló los primeros dos remates de la definición, una diferencia demasiado grande que no pudo descontar y fue aprovechada por los colombianos, que se llevaron el premio máximo.

Una tremenda volea de Leonardo Heredia, a los 20 minutos del primer tiempo, hizo explotar a los hinchas que completaron el estadio "Monumental José Fierro" y terminó dándole el triunfo a los dirigidos por Ricardo Zielinski,

que igualaron la serie, luego del 0-1 sufrido la semana pasada en Medellín.

Pero en los penales, los tucumanos fallaron en los dos primeros, el DIM no se equivocó y, de esta forma, completó los participantes del grupo "H" que también integran Boca -será su primer rival en "La Bombonera"-, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela.

Solo un paso le restaba al equipo de Ricardo Zielinski para sumarse a la fase de grupos del máximo torneo de fútbol en Sudamérica. Tras superar a The Strongest, de Bolivia, en la ronda previa luego de caer 0-2 en la altura de La Paz y de ganar en los penales en el estadio "José Fierro", los tucumanos buscaban repetir la hazaña en el "Monumental" tucumano,pero no pudieron.

Después de haber jugado el partido contra Lanús por la Superliga -anotó el gol del empate en el cierre del juego para el 2 a 2- con varios futbolistas de recambio, el entrenador del Decano volvió a apostar por la base titular que disputó el primer partido de la serie hace una semana en Medellín. Sin embargo, no pudo doblegar a un DIM que llevaba llega con la ventaja de saber que un empate lo beneficiaba. En la definición por penales, pasó esto:

Atlético Tucumán: Leandro Díaz (erró), Augusto Lotti (atajó Mosquera), Gastón Aguirre (gol), Fabián Monzón (gol).

DIM: Marcaron consecutivamente Andrés Ricaurte, Andrés Cadavid, Leonardo Castro y Adrián Arregui.