El fútbol argentino rechazó la designación de Macri

El fútbol argentino se manifestó ayer casi en su totalidad en contra de la designación de Mauricio Macri como titular de la Fundación FIFA, oficializada por Gianni Infantino, titular del ente rector del fútbol mundial.

Los primeros en comunicar sus posiciones contra el expresidente argentino fueron Rodolfo D'Onofrio (River Plate) y Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y coincidieron en lo "lamentable" del nombramiento.

"Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la mierda" hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol", expresó Tinelli en su Twitter.

D'Onofrio, por la misma vía, comentó: "Es lamentable que el expresidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el fútbol...y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA".

Posteriormente, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, también apuntó contra Macri en declaraciones con Radio Nacional: "Sobre el cargo de Macri en FIFA, primero debió consultar FIFA con nosotros los dirigentes de AFA. No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo".

Ya con Boca, River y San Lorenzo expuestos públicamente, salieron detrás la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) -ente organizador de la primera división- y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) -ascenso y seleccionados- a criticar duramente la designación de Macri.

"La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo", escribió la cuenta oficial de la entidad en la red social Twitter.

El actual CEO de la Superliga es Mariano Elizondo, cercano a Tinelli, y el vicepresidente es Jorge Brito, dirigente de River, que también calificó de "lamentable" el suceso.

Posteriormente salió la AFA con un comunicado en su sitio oficial: "La Asociación del Fútbol Argentino con sorpresa ha tomado conocimiento de la designación del Ing. Mauricio Macri, como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA".

"Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino. Asumimos por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación", cerró el documento.

Más disconformidad

Además, la Coordinadora de Hinchas, que nuclea a miles de fanáticos de diferentes clubes de la Superliga y el ascenso, difundió un comunicado que rechaza la designación.

"La Coordinadora de Hinchas rechaza el nombramiento de Mauricio Macri en la presidencia de la Fundación FIFA. Nadie que conozca los intereses de Macri puede designarlo en una organización que tenga como objetivo el rol social desde los clubes y el fútbol", posteó en su Facebook oficial.