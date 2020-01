Confirmaron que Sarmiento debutará en el torneo el lunes 10 de febrero a las 20.30 horas

El representante de Sarmiento en AFA confirmó ayer a este diario que el equipo de Iván Delfino debutará en el reinicio del torneo de la Primera Nacional el lunes 10 de febrero, a las 20.30 horas, en Tandil, ante Santamarina y en el marco de la fecha 16 de la Zona 2.

En lo que respecta a la actualidad del plantel, el grupo de futbolistas se entrenó ayer a la mañana y hoy lo hará por la tarde, mientras sigue la espera del amistoso que el Verde jugará este viernes, en el Estadio "Eva Perón" ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Cabe recordar que en el torneo, Sarmiento, con 30 puntos, es escolta de San Martin de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2.





En el regreso oficial, por la fecha 16, los partidos serán los siguientes:

Zona 1: Estudiantes (BA) vs. Mitre (SdE), San Martin (SJ) vs. Belgrano, Agropecuario vs. Alvarado, Barracas Central vs. Brown (PM), Dep. Morón vs. Nueva Chicago, Temperley vs. Estudiantes (RC), Platense vs. Ferro e Independiente Rivadavia (Mza) vs. Atlanta.

Zona 2: Def. de Belgrano vs. Gimnasia (M), Quilmes vs. Tigre, Atl. Rafaela vs. Brown (A), All Boys vs. Chacarita, Gimnasia (J) vs. Riestra, Santamarina vs. Sarmiento (J), Instituto vs. Villa Dálmine y San Martin (T) vs. Almagro.

En busca del once ideal

En los dos amistosos que disputó Sarmiento, el entrenador Iván Delfino apostó al tradicional 4-4-2 para ir definiendo el once ideal que el lunes 10 de febrero debutará en Tandil.

La derrota en ambas presentaciones (1 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy y el mismo resultado ante Ferro) no es algo que al entrenador le preocupe, ya que en estos encuentros el DT aclaró que lo más importante es sumar minutos de juego y seguir buscando el rendimiento ideal.

También es cierto que en ambos encuentros, el entrenador no pudo contar con dos jugadores claves como lo son el defensor Wilfredo Olivera y el delantero Pablo Magnín, ambos lesionados. Es por eso que en el primer amistoso, Delfino probó con Yamil Garnier como marcador central y con Lautaro Gemiani de "4"; y en la delantera jugó con Fernando Núñez por Magnín.

En el segundo choque, ante Ferro, el central fue Braian Salvareschi y Garnier volvió a jugar de marcado de punta derecho. Además, ante el Verde de Caballito, Delfino también tocó piezas en la zona media.

En definitiva, el once que hoy el DT de Sarmiento tiene en mente para el debut tendría principalmente una sola duda. Sería con Manuel Vicentini; Garnier, Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fabio Vázquez o Claudio Pombo y Francisco Molina; Sergio Quiroga y Magnín.