Polémica por el pedido de postergar el reinicio de la Superliga Argentina

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) le replicó anoche a través de un duro comunicado a la AFA, luego de que los clubes que la encabezan emitieran un pedido de postergación del reinicio de la competencia, por la participación del seleccionado argentino sub 23 en el Torneo Preolímpico de Colombia.

En ese escrito la Superliga detalla, entre más, que los 24 clubes que la componen dieron consentimiento al desarrollo del calendario que abarca 33 fines de semana, con cuatro jornadas entre semana, entre el campeonato propiamente dicho y la Copa de la Superliga, remarcando que efectivamente siempre se tuvieron en cuenta las competiciones FIFA (el Preolímpico y los Juegos de Tokio 2020 no lo son).

"El 24 de julio de 2019 el Comité Ejecutivo aprobó por unanimidad el Reglamento de Competencias de Primera División para la temporada 2019/2020 en el cual se deja asentado -en su artículo 10- el calendario del torneo regular de la Superliga y, -en su artículo 15- el calendario de la Copa de la Superliga", resaltó el texto.

"Luego de haber consultado con la AFA -y habiendo incluido las aclaraciones solicitadas por dicha entidad- la versión final del Reglamento de la temporada 2019/2020 aprobado fue enviado el 8 de agosto de 2019 a los 24 clubes y a la propia Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, las fechas programadas para el primer semestre del año 2020 han sido aprobadas en tiempo y forma por el Comité Ejecutivo de la SAF", indicó.

Y, en este sentido, destacó que, tras la firma de ese acuerdo, ya no es "facultad del Presidente de la misma (Mariano Elizondo) poder modificar lo establecido en ningún caso".

"La Mesa Directiva tampoco puede reprogramar los partidos, en el caso que ello implique la alteración de las fechas previstas para la finalización de las competencias", completó el texto, preanunciando entonces un cisma en la primera división del fútbol argentino, donde por ejemplo Boca Juniors y San Lorenzo se pronunciaron por la postergación mientras que River Plate y Talleres, de Córdoba, entre otros, lo hicieron por respetar lo pactado originalmente. Los "millonarios" no están dentro de la esfera de la AFA.