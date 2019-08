Presentaron a los planteles Sub 13 y Sub 15 que jugarán el torneo de selecciones de ligas

El lunes y ayer fueron jornadas de presentaciones para los seleccionados Sub 13 y Sub 15 de la Liga Deportiva del Oeste.

En principio, la semana arrancó con un acto que se realizó en el comedor de la Unnoba "El Taller" y estuvo encabezado por el intendente Pablo Petrecca y el titular de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo; quienes presentaron las indumentarias que utilizarán los seleccionados que representarán al fútbol local en torneos de selecciones que comenzarán hoy cuando se enfrenten a su similares de Vedia.

En la presentación del lunes, el jefe comunal destacó el trabajo en equipo que se viene realizando con la entidad deportiva y la gran tarea que cumplen los dirigentes de cada una de las instituciones.

Luego de posar con una de las camisetas, el Jefe de Gobierno de Junín, expresó: "Primero quiero felicitar a Claudio (Yópolo) y a todo su grupo de trabajo por este evento que fue muy lindo, colorido y que tuvo la participación de toda la familia. Es muy importante que acompañen a sus hijos porque es algo fundamental para su crecimiento y desarrollo. Ver a los chicos con tanto entusiasmo de jugar este torneo, nos da mucha alegría y queremos acompañarlos. Nosotros venimos trabajando con Claudio y la Liga de manera conjunta desde el inicio de la gestión y vemos los resultados que hay; todo ha sido un crecimiento constante y es algo que nos pone muy bien".

"El deporte enseña valores, cómo comportarse y el esfuerzo, para luego poder aplicarlos en la vida misma".

"El trabajo en equipo es mucho más fuerte que el trabajo individual y después de tanto tiempo recorrido, es muy lindo poder ver cómo se viene trabajando con cada disciplina deportiva. Podemos decir que hemos logrado estar junto a cada institución deportiva y ese es un valor muy importante para nosotros”, dijo Petrecca y agregó que “otro hecho muy importante fue acompañar a través de los subsidios y el estar con becas con los deportistas en el alto rendimiento junto a Responsabilidad Social Empresaria. También con las Escuelas de Iniciación Deportiva, las mejoras en la infraestructura y todas las acciones que venimos haciendo desde hace más de 3 años y medio".

Luego, manifestó: "El objetivo es que el deporte de la ciudad esté cada vez más alto ya que nos representa a todos; este es el camino que hemos elegido y es el que vamos a continuar, por lo que le deseamos a los chicos que disfruten de jugar, más allá de un resultado. Están en una edad muy linda y tienen que ver al deporte como algo que le hace bien a la salud y al alma".

Completo: "También tienen su responsabilidad porque juegan en un equipo y representan una camiseta, pero nunca deben perder esa alegría por jugar. El deporte enseña valores, cómo comportarse y el esfuerzo, para luego poder aplicarlos en la vida misma. Quiero destacar una vez más el trabajo de los dirigentes deportivos porque hacen un esfuerzo tremendo tanto desde lo deportivo como lo social; nunca me voy a cansar de decirlo, es el camino que iniciamos y el que vamos a continuar".

Yópolo destacó el trabajo en conjunto

El titular de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yópolo, manifestó que "como lo dijo Pablo (Petrecca), este es un camino que venimos haciendo en conjunto con los presidentes de cada club y por tal motivo quiero resaltar su tarea. También es muy importante el trabajo en conjunto que hacemos con el Municipio y con Daniel (Pueyo) que siempre está junto a nosotros y a toda hora. Estos torneos son muy importantes para los chicos porque hay igualdad. Para nosotros es una gran satisfacción y es un esfuerzo muy grande que hay que hacerlo para que Junín juegue este tipo de torneos".

Para finalizar, explicó: "También tenemos el acompañamiento de empresas locales y eso es muy importante. Es muy bueno que puedan ganar, pero queremos que se diviertan, que se suban a un micro y que disfruten de estar junto a otros chicos. Agradezco una vez más a Pablo porque tenemos el acompañamiento del Municipio desde el comienzo de esta gestión".

"El crecimiento de los clubes es muy importante y vemos cada vez cómo mejoran su infraestructura para que los chicos estén en mejores condiciones. Así debemos trabajar, en conjunto, para que el fútbol de Junín continúe creciendo", finalizó.

Acompañamiento y el plantel Sub 13

Acompañaron a los chicos en cada presentación, el presidente de Ambos Mundos, Daniel Barco; Hugo Herrera de BAP, Lautaro Mazutti de Jorge Newbery y Fernando De Narda de Mariano Moreno. En representación de Sarmiento asistieron Miguel Chilano y Fernando Casanovas.

También estuvieron presentes el señor Alejandro Biancosino, Gerente de EDEN S.A.; y por la empresa La Pequeña Familia los señores Nelson Granetto y Daniel Pansi.

También acompañaron: Fernando Graffigna, secretario del departamento de selecciones de la liga; Sergio Barbagelatta, técnico del seleccionado femenino; Raúl Mercado, delegado de la selección Sub 15; David Forconi, coordinador de la liga; y también, en representación de la firma Runup estuvo Matías Merlo.

Integrantes del plantel Sub 13: Ciro Medina, Alex Domínguez, Román Isaías Nahuel, Ciro Beltrando, Agustín Pantaneti, Juan Sheffer Braco, Agustín Medina, Isaías Medina, Nazareno López, Ezequiel Cantoni, Jonathan Herrera, Ramiro De Miguel, Isaías Solis, Gael Muñoz, Ian Amado, Franco Torres, Axel Avendaño, Uriel Coria, Diego Prieto, Emmanuel Mujica Prieto, Agustín Peralta, Leonardo Gómez, Braian Dortona, Bautista Traverso, Santiago Felloga, Íker Alcatiarena, Luciano Morales, Andrés Leiva, Juan Bautista Lorenzo, Nicolás Besone, Valentin Graffigna, Agustín Molina, Juan Martín López, Tomás Lalla y Nazareno Marini. El cuerpo técnico está integrado por Hugo Castro, Matías Tullisi, Gustavo Tullisi y Matías Caro. Delegado Juan Ale.

Hoy, en Vedia, las selecciones Sub 13 y Sub 15 de Junín jugarán la primera fecha frente al local en una doble jornada que comenzará a las 19.