Sarmiento debutará en el "Eva Perón" frente a Ramón Santamarina de Tandil

Sarmiento arrancará el Campeonato de la Primera Nacional jugando de local ante Ramón Santamarina de Tandil. Ayer, en el sorteo oficial del fixture que realizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), también quedó confirmado que el conjunto de nuestra ciudad integrará la Zona B.

El torneo oficial comenzará el fin de semana del 17 de agosto y en la primera jornada el conjunto de Iván Delfino debutará en el Estadio "Eva Perón" ante su gente. En ese puntapié inicial ya se palpita que un gran marco de público acompañe al equipo de nuestra ciudad en este nuevo desafío.

Ayer, la AFA confirmó las dos zonas y el fixture de la Primera Nacional, que comenzará el fin de semana del 16 al 18 de agosto venidero.

Tigre, último campeón de la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y participante 12 años consecutivos en la máxima categoría, debutará con Quilmes como local en la zona B.

Además, los dirigidos por Néstor Gorosito, que en el 2020 jugarán la Copa Libertadores de América, visitarán a Atlético de Rafaela en la siguiente jornada.

Por su parte, Belgrano de Córdoba, que estará en la zona A, arrancará su participación contra San Martín de San Juan, otro de los descendidos junto con los cordobeses.

En el otro grupo se encontrarán Chacarita Juniors, que iniciará su camino frente a All Boys en San Martín, y lo ya dicho, Sarmiento será local con Santamarina de Tandil.

Tapia: "Los invito a vivir este torneo apasionante"

En el inicio del sorteo, el presidente de la AFA Claudio Tapia le agradeció a todos los presentes y manifestó: "Es un día muy especial en este lanzamiento de la apasionante Primera Nacional. Torneo que involucra a muchísimas instituciones prestigiosas de nuestro fútbol".

"Los invito a todos a vivir este torneo apasionante. Estoy seguro de que va a ser el mejor del fútbol argentino”, remarcó.

Luego, Marcelo Achile, presidente de la Primera Nacional, tomó el micrófono y expresó: "Han pasado cosas muy importantes para esta categoría. Abordamos sus problemas, charlamos mucho sobre distintas situaciones. Creemos que todos los clubes vamos a tener el profesionalismo suficiente para honrarla".

Achile añadió: "Los dirigentes hemos puesto todo para que este sea el mejor campeonato que puede tener un torneo de Ascenso. Ahora hay que disfrutarlo. Gracias a todos los que han trabajado en la Asociación del Fútbol Argentino".

Cómo se disputará el torneo con el nuevo formato

El formato de competencia será con dos zonas de 16 equipos, cuyos ganadores disputarán una final entre sí para lograr el primer ascenso a la Superliga.

En tanto, el perdedor jugará el Reducido. Allí clasificarán del 2° al 4° de cada zona y se medirán con la modalidad de 2° vs 4°, 3° vs 3° y 4° vs 2°. De esas llaves saldrán tres ganadores que se sumarán en semifinales junto al perdedor de la gran final, en busca del segundo ascenso a la máxima divisional.

Por su parte, en cuanto a los descensos, serán dos (un equipo de cada zona). A su vez, desde la Superliga serán tres equipos lo que bajen de categoría.

En la segunda ronda se invertirán las localías de las zonas.

Los protagonistas de cada zona y la primera fecha

Zona A

Ferro, Platense, Belgrano de Córdoba, San Martín (San Juan), Mitre (Santiago del Estero), Chicago, Atlanta, Barracas Central, Deportivo Morón, Temperley, Argentino Agropecuario (Carlos Casares), Estudiantes (Río Cuarto), Alvarado (Mar del Plata), Guillermo Brown (Puerto Madryn) e Independiente Rivadavia (Mendoza).

Primera fecha: Mitre-Estudiantes; Belgrano-San Martín (SJ); Alvarado-Agropecuario; Guillermo Brown-Barracas Central; Chicago-Morón; Estudiantes de Río Cuarto-Temperley; Ferro-Platense; Atlanta-Independiente Rivadavia.

Zona B

Tigre, Instituto (Córdoba), San Martín (Tucumán), All Boys, Villa Dálmine, Defensores de Belgrano, Almagro, Quilmes, Deportivo Riestra, Chacarita Juniors, Brown de Adrogué, Sarmiento (Junín), Atlético de Rafaela, Santamarina (Tandil), Gimnasia (Jujuy) y Gimnasia (Mendoza).

Primera fecha: Gimnasia (M)-Defensores de Belgrano; Tigre-Quilmes; Brown (A)-Rafaela; Chacarita-All Boys; Riestra-Gimnasia (J); Sarmiento-Santamarina; Villa Dálmine-Instituto; Almagro-San Martín (T).

El fixture de Sarmiento

Las primeras quince fechas para el conjunto de nuestra ciudad serán las siguientes:

1° Sarmiento vs. Santamarina

2° Instituto vs. Sarmiento

3° Sarmiento vs. San Martín (T)

4° Almagro vs. Sarmiento

5° Sarmiento vs. Villa Dálmine

6° Sarmiento vs. Gimnasia Mza

7° Riestra vs. Sarmiento

8° Sarmiento vs. Chacarita

9° Brown (A) vs. Sarmiento

10° Sarmiento vs. Tigre

11° Def. de Belgrano vs. Sarmiento

12° Sarmiento vs. Quilmes

13° Rafaela vs. Sarmiento

14° Sarmiento vs. All Boys

15° Gimnasia (J) vs. Sarmiento

La actualidad del plantel que conduce Delfino

El plantel profesional de Sarmiento realizó ayer un extenso trabajo regenerativo luego de haber jugado el miércoles una doble jornada de partidos amistosos ante Newell's Old Boys, en Rosario.

Como producto de los trabajos de pretemporada hay varios futbolistas que sufren dolencias pero ninguno con lesiones de gravedad.

El grupo de jugadores se entrenará hoy, a las 10, en el Centro de Alto Rendimiento y mañana habrá ensayo de fútbol en el "Eva Perón". Luego, el equipo de nuestra ciudad tiene programados dos amistosos más, el martes 6, a las 10, será nuevamente en Rosario pero ante Rosario Central y el viernes 9, también a las 10, Sarmiento visitará a Unión de Santa Fe.

Si bien falta un trecho importante para el debut, un probable once inicial podría ser con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Juan Antonini y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo y Francisco Molina; Ariel Cólzera y Pablo Magnín.

Cabe recordar que en la primera fecha el defensor Lucas Landa no podrá estar presente por acumulación de amarillas.