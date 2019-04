Sarmiento ya tiene el equipo titular que mañana defenderá el liderazgo ante Chicago

Ayer fue un día de importantes novedades en Sarmiento. A las 16, el plantel profesional realizó el último ensayo de fútbol en el Estadio "Eva Perón" donde el entrenador Iván Delfino confirmó el equipo titular que mañana, a las 15.35, visitará a Nueva Chicago en el partido correspondiente a la fecha 24 del Campeonato de la B Nacional.

El Verde de nuestra ciudad tendrá una parada complicada en Mataderos pero llega a esta instancia con una ventaja importante. Más allá del resultado que se produzca ante el "Torito", el equipo de Delfino seguirá siendo el puntero del certamen pero si logra sumar habrá dado un paso más que importante para seguir en busca del sueño del ascenso a la Superliga.

En definitiva, en el ensayo de ayer quedó confirmado que el equipo titular irá con Manuel Vicentini; Martín García, Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

De esta manera, el DT ratificó que el único cambio en relación al último partido será el ingreso del pibe García por el suspendido Luis Yamil Garnier, quien ante Ferro llegó al límite de las cinco amarillas. Al mismo tiempo, también ayer informaron desde el cuerpo médico que el defensor Wilfredo Olivera no estará presente en Mataderos ya que no está cien por ciento recuperado del desgarro.

Por último, hoy a la mañana el plantel trabajará liviano en el "Eva Perón". Luego los jugadores almorzarán y partirán rumbo a Capital Federal donde la delegación quedará alojada a la espera del choque ante Chicago.

Ayer, en las redes sociales, comenzó a gestarse un banderazo para hoy a las 11, que tendrá el objetivo de despedir a los jugadores con el apoyo que se merecen.

Almagro venció a Temperley

Almagro derrotó ayer a la tarde a Temperley 2 a 1, de local, en la continuidad de la 24ta y penúltima fecha de la B Nacional, en un partido que insólitamente estuvo demorado once minutos por un enjambre de abejas ubicado en el ángulo superior derecho de uno de los arcos de la cancha del equipo de la localidad bonaerense de José Ingenieros.

Juan Manuel "Burrito" Martínez (20m.St) -ex jugador de Vélez y Boca- y Ezequiel Denis (35m.St), respectivamente, marcaron los goles de Almagro y Mauro Guevgeozian (45m.St) descontó para Temperley.

El partido se suspendió a los 20 minutos de juego, cuando un remate de Lucas Mancinelli pasó cerca del ángulo superior derecho del arco de Horacio Ramírez, arquero de Almagro, y "despertó" a las abejas que allí estaban.

Uno de los asistentes del estadio Tres de Febrero ingresó primero con un matafuego, pero al no tener éxito intentó con un líquido fumigador y finalmente probó con un insecticida, y logró dispersar finalmente a las abejas.

Los Andes y Olimpo perdieron y peligran sus permanencias

Los Andes y Olimpo cayeron ayer a la tarde de local ante Chacarita e Independiente Rivadavia de Mendoza, respectivamente por la 24ta y penúltima fecha, y peligran sus permanencias en la B Nacional, a falta de una fecha para la finalización del certamen.

Chacarita ganó en Lomas de Zamora 1 a 0, con gol de Juan Cruz González (13m.Pt).

Independiente Rivadavia hizo lo propio en Bahía Blanca 3 a 2, con conquistas de Federico Castro (11m.Pt. de penal y 36m.Pt) y Mauricio Asenjo (4m.St); y Salvador Sánchez (2m.Pt) y Marcelo Argüello (24m.Pt) para los locales.

En tanto, Ferro derrotó a Brown de Adrogué 1 a 0, con gol de Enzo Díaz (33m.St), y si bien está en zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso depende de otros resultados para ingresar, teniendo en cuenta que quedará libre en la última fecha.

Partidos para hoy

Hoy, en la continuidad de la fecha, Quilmes buscará asegurarse la permanencia cuando visite a Guillermo Brown de Puerto Madryn (a las 16), algo que logrará si gana.

Santamarina de Tandil tratará de hacer lo propio en su visita a Mendoza ante Gimnasia (16.30), y se salvará si consigue al menos un empate.

Gimnasia de Jujuy se salvó ayer del descenso tras la derrota de Olimpo y visitará mañana a Villa Dálmine, en la localidad bonaerense de Campana (a las 16).

Platense buscará asegurar su participación en el octogonal por el segundo ascenso cuando reciba a Instituto (15.30), Agropecuario jugará a las 16 ante Defensores de Belgrano -salvado también hoy del descenso tras la derrota de Los Andes- y a las 17.30 se jugará por primera vez en la B Nacional el clásico santiagueño entre Central Córdoba y Mitre.

El lunes, lo ya mencionado, Nueva Chicago jugará su última chance de ascenso directo cuando reciba al puntero Sarmiento (15.35); y Atlético de Rafaela recibirá a Deportivo Morón (21.05), otro equipo que evitó hoy el descenso tras la derrota de Los Andes. Quedará libre Arsenal, el otro puntero.

Posiciones: Sarmiento y Arsenal 43 puntos, Nueva Chicago 39; Almagro 37; Platense, Independiente Rivadavia, Central Córdoba, Ferro y Gimnasia de Mendoza 35; Mitre 34; Brown de Adrogué 33; Dálmine 31; Agropecuario y Temperley 30, Defensores de Belgrano 29; Rafaela y Olimpo 25; Morón 24; Quilmes, Instituto, Gimnasia de Jujuy y Chacarita 23; Brown de Madryn y Santamarina 22; Los Andes 20.