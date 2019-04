La Argentina ya clasificó al mundial y hoy quiere el título de campeón, ante Ecuador

Tras el agónico 3-0 a Brasil en el último partido de la primera fase (el “scratch” quedó eliminado, pero igual jugará el Mundial por ser local), la Argentina mostró otro rendimiento en la fase final del Sudamericano Sub-17 de fútbol.

Inició la fase final empatando ante Perú, le ganó a Uruguay, venció a Chile y goleó a Paraguay, para asegurar su pase al Mundial de la categoría.

Además, no le convirtieron goles. Y, como si fuera poco, se pueden quedar con el trofeo, por cuarta vez en la historia.

Los pibes dirigidos por Pablo Aimar para clasificar al mundial, necesitaban un solo punto de seis que había en juego (Paraguay y Ecuador) para no depender de otros resultados. Y cumplieron con creces para que no quede ninguna duda de que merecen estar en la cita mundialista.

Hoy domingo irán por el título con la victoria ante Ecuador o que Chile no derrote a Paraguay.

Los trasandinos también aseguraron su pase al Mundial al vencer 4 a 2 a Uruguay, mientras que los ecuatorianos igualaron en el cierre de la cuarta fecha, 1 a 1 ante Perú.

Posiciones y la última jornada

Restando solo la fecha de hoy, así están las posiciones del hexagonal final del Sub-16 de fútbol: Argentina, 10 puntos; Chile, 9 (ambos ya clasificados a Brasil 2019); Paraguay, 5; Uruguay 4; y cierran con dos puntos Perú y Ecuador.

La fecha de hoy domingo (última) tiene esta programación prevista, con horarios de nuestro país: 18.30: Perú vs. Uruguay; a las 20.50, Chile ante Paraguay; y desde las 23.10, Argentina contra Ecuador.