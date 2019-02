Benítez analizó su salida y se inició el interinato de Quatrocchi

Leandro Benítez rompió el silencio tras su renuncia como DT en Estudiantes de La Plata y comentó que "el balance no es bueno para nada, no teníamos un mal plantel pero las cosas no se dieron como queríamos".

El DT señaló que "siempre sentí el respaldo de los dirigentes, estoy agradecido por la confianza que me dieron. Siento que en algún momento nos vamos a cruzar otra vez con Estudiantes".

Por el momento, Benítez no seguirá ligado a la institución y junto a él se desvincularon sus ayudantes directos Juan Krupoviesa, Laureano Franchi y el preparador físico Juan Tamone.

En otro sentido, el plantel se entrenó ayer a la mañana en el predio de City Bell bajo el interinato de Pablo Quatrocchi, quien en principio será el responsable del equipo el domingo ante el puntero Rácing Club y en el clásico del 10 de marzo frente a Gimnasia.

Quatrocchi estuvo acompañado por Maximiliano Marquestaut y Martín Mazzucco, como ayudantes de campo, Martín Bocchino, Horacio Ferrer y Luciano Carnevalli, como preparadores físicos.

Los que fueron titulares el domingo pasado ante Talleres desarrollaron tareas regenerativas, mientras que el resto del plantel realizó trabajos con pelota.

Hoy será el primer entrenamiento con la cabeza puesta en Rácing y se sumará Matías Pellegrini, quien recibió el alta médica y se evaluará si puede estar en consideración para el domingo.