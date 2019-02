Independiente y Racing velan las armas para el clásico del sábado

El defensor Juan Sánchez Miño, quien ayer se entrenó diferenciado por una sobrecarga muscular, podría regresar a la titularidad en lugar del uruguayo Gastón Silva, en el equipo de Independiente que jugará el clasico como local, mañana ante Racing Club de Avellaneda.

Sánchez Miño será evaluado en el entrenamiento de hoy por el técnico Ariel Holan y el cuerpo médico del plantel "rojo", para determinar su inclusión en el clásico, además de determinar el DT si jugará en el ataque Silvio Romero o lo hará el juvenil Mauro Molina.

En la práctica matutina, desarrollada en la víspera en el predio de Villa Domínico, el entrenador probó con un esquema de 4-3-3, con el ecuatoriano Fernando Gaibor en lugar del suspendido Pablo Pérez, acompañando a Nicolás Domingo y Pablo Hernández en el mediocampo.

El plantel volverá a los entrenamientos hoy a las 9:30 en el predio de Villa Domínico, a puertas cerradas y con posterior atención a la prensa del entrenador Ariel Holan.

Independiente recibirá a Racing mañana desde las 21:30 en el estadio "Libertadores de América", con arbitraje de Néstor Pitana, en un encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Superliga Argentina de fútbol.

Arias quiere sí o sí los tres puntos frente al "Rojo"

Tras el entrenamiento de ayer a la tarde, el arquero de Racing Club, Gabriel Arias habló sobre el clásico del próximo sábado ante Independiente y al respecto aseguró que su equipo necesita conseguir los tres puntos para "seguir firmes en la carrera al título" que pelea con Defensa y Justicia.

"Son tres puntos, y aunque sea el clásico y genere algo especial en la gente del barrio, los necesitamos para seguir firmes en la carrera al título", declaró Arias en la conferencia de prensa organizada este mediodía por la Superliga Argentina de Fútbol.

"Conseguir los tres puntos sería algo muy importante para nosotros y además sabemos que Defensa tiene un partido difícil", reforzó en referencia al clásico de Avellaneda y al encuentro del 'Halcón', el otro puntero del torneo, ante Boca Juniors, el próximo domingo.

"Es un partido que tiene un condimento, un plus, pero no sé si es el más difícil porque nos quedan varias finales más y hay que jugarlas", añadió sobre el partido ante el 'Rojo' y los siguientes cinco partidos que restan de cara a la final del torneo local.

En la misma línea catalogó como "difíciles" los partidos que le quedan al conjunto dirigido por el entrenador Eduardo Coudet hasta la última fecha luego de Independiente: Estudiantes (L), Colón (V), Belgrano (L), Tigre (V) y Defensa y Justicia (L).

"Son todos difíciles porque también vamos a jugar con rivales que se juegan su permanencia en la categoría y no nos van a regalar nada, aunque este es especial porque es el clásico", sentenció.

Sobre el conjunto dirigido por el técnico Ariel Holan, Arias destacó que "juega muy bien, tiene mucho circuito de juego y jugadores importantes en todas sus líneas del campo".

"Lo principal sería sacarle la pelota y no dejarlo jugar ni pensar", agregó.

Por último se refirió a la situación de Ricardo Centurión, quien fue desafectado del plantel profesional tras una discusión con el DT Coudet antes de ingresar en el encuentro ante River Plate (0-2), jugado en el estadio Monumental por la fecha 19 del torneo.

"Todas las partes hablaron, nosotros dimos nuestra opinión puertas adentro y ya no vale la pena seguir hablando al respecto. Es un tema cerrado", opinó.

El delantero Ricardo Centurión, quien se entrena con la Reserva de Racing desde la semana pasada, se expresó en su cuenta personal de la red social Instagram en un claro mensaje al DT 'albiceleste', Eduardo Coudet.

"Empecemos a aprovechar a los pibitos que estamos en Reserva. Nuestro sueño es jugar en Primera", escribió 'Ricky'.