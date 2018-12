Sarmiento ganó en Tandil y terminó el 2018 afirmándose en lo más alto de las posiciones

Sarmiento se afirmó en lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera B Nacional de fútbol, al vencer anoche como visitante a Santamarina de Tandil por 1 a 0 en el partido con que se cerró la 13ra fecha, última del año.

El único gol del encuentro, desarrollado en el estadio Municipal General San Martín de Tandil, fue anotado por Nicolás Miracco a los 41m del segundo tiempo. La figura descollante de la noche fue el arquero Manuel Vicentini, que ahogó el grito del local en varias oportunidades.

Con la victoria, Sarmiento llegó a las 29 unidades y, aunque con un partido más, le sacó cuatro unidades a su escolta, Nueva Chicago (25).





En el trámite de las acciones, para este encuentro el entrenador Iván Delfino tuvo que apostar su confianza a varios juveniles y quizás esa inexperiencia se sintió en algunos pasajes del partido. En los minutos iniciales, el conjunto de nuestra ciudad no tuvo el control del balón y usó el pelotazo como una herramienta de salida constante.

En esa primera parte, Sarmiento parecía no querer la pelota. Ante cada posibilidad de riesgo, los defensores del Verde jugaron largo para que Miracco intentara alguna salida heroica. De esta manera, con alguna proyección fugaz de Martín García y con algún intento de Sergio Quiroga, al equipo de Delfino no le alcanzó ni siquiera para crear una opción de gol.

Enfrente, Santamarina no propuso mucho más que su rival y por eso el partido se hizo chato, aburrido, en donde ninguno de los equipos se hizo cargo de las acciones. Por eso el cero a cero fue el resultado perfecto.

Miracco y vicentini Justificaron el triunfo

En el complemento, la historia no cambió demasiado. Delfino puso a Santiago Rosa y sacó a Villalba para tener mayor poder ofensivo, pero la modificación no funcionó. Quizás el local mejoró un tanto gracias al buen manejo de Iván Bella pero increíblemente eso duró hasta que el entrenador de Santamarina lo sacó de la cancha para que ingrese Ángel Prudencio.

Con la intención de generar más volumen de juego, Delfino metió a Castro y Sanabria por Quiroga y Vivani; y esas variantes sí tuvieron injerencia en el partido porque despertaron al equipo de una larga modorra.

Con Castro y Sanabria en cancha el Verde aumentó sus posibilidades en el ataque aunque siempre hablando en el contexto de un partido discreto. No obstante, en esa escasez de ideas, Sarmiento se defendió bien, Vicentini tapó todo lo que le tiraron y de la zona media en adelante se notó corazón para ir a buscar el resultado.

Y el premio a esa insistencia llegó a los 41 cuando tras una serie de rebotes, Sanabria tiró un lindo centro para que Miracco conecte y ponga el 1 a 0. Fue el gol de Sarmiento en Tandil. Gol de un equipo que sin jugar bien demostró más ambición que su rival y por eso la diferencia se hizo justa.

Los últimos minutos fueron para el infarto. Pero con Vicentini como abanderado y con un buen acople defensivo, el conjunto de nuestra ciudad terminó quedándose con la victoria y con los tres puntos que lo afirman aún más como líder indiscutido de la B Nacional.

Delfino: "Hay que reconocer el esfuerzo de estos jugadores"

Al finalizar el encuentro, el técnico de Sarmiento Iván Delfino fue duro con la autocrítica pero destacó el esfuerzo de sus dirigidos para que el equipo termine la primera parte del torneo como puntero e invicto. Al respecto, remarcó: "El primer análisis que hago es que no hemos jugado bien y que nos viene bárbaro que el campeonato tenga este impasse. Ha sido un torneo muy duro, no hemos terminado con buenos partidos pero hay que reconocer el esfuerzo de estos jugadores".

Delfino completó: "Sinceramente ahora solo quiero descansar y que el parate nos sirva a todos para recuperar energías. En este final de torneo hemos perdido a varios jugadores y tuvimos que poner en cancha a juveniles del club que claramente tienen otra impronta. Somos un plantel corto, sabíamos que esto nos podía pasar pero no hay excusas. Ahora el objetivo es descansar y recuperar a varios soldados que son importantes".

Por último, remarcó: "Destaco mucho el esfuerzo de los muchachos. Nosotros apostamos más a lo grupal que a lo individual y creo que ahí estuvo la clave para terminar el año de esta manera. Reitero que no hemos tenido buenos partidos pero terminamos el año punteros y manteniendo el invicto que no es poco".





Los números en las casacas, un gran gesto

Anoche, los jugadores usaron en sus camisetas una tipografía para sus números diseñada especialmente por los alumnos del grupo C del turno mañana del Centro Educativo Terapéutico “Instituto Renacer” de nuestra ciudad, que presentan diferentes patologías.

Cada uno de los chicos dibujaron distintas cantidades de números; y el logo del pecho, que parecen a simple vista rayas de colores, fue realizado por una alumna no vidente con la intención de hacer el número 4, lo que permitió incluirla al proyecto. El pasado 3 de Diciembre fue el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” proclamado en 1992 por Asamblea General de Naciones Unidas e incorporado a la legislación Argentina en el año 2000.

La idea de evocar este día surgió de un grupo de simpatizantes del Club Sarmiento, con el objetivo de tomar conciencia sobre la importancia de las acciones tendientes a promover la igualdad y aceptar las diferencias, porque todas las personas tienen los mismos derechos, ilusiones y esperanzas, siendo felices respetándonos entre todos, sin importar las dificultades que la vida nos ponga enfrente. Una gran idea que se ganó el aplauso de todos.