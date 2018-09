Iván Delfino haría cambios en el Verde para visitar a Los Andes

El entrenador de Sarmiento Iván Delfino ensayó fútbol con algunas variantes en el equipo titular de Sarmiento que el domingo visitará a Los Andes, en el partido correspondiente a la tercera fecha del Campeonato de la B Nacional. El choque contra el "Milrayitas" comenzará a las 12 y será arbitrado por Sebastián Mastrángelo.

Por lo trabajado en los últimos entrenamientos, Ariel Cólzera reemplazaría en la ofensiva al lesionado Nicolás Miracco (fascitis plantar); mientras que Guillermo Farré podría ocupar un lugar en la zona media en lugar de Sergio Quiroga.

En consecuencia, el Verde formaría con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Farré o Quiroga, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Cólzera.



Arranca la tercera

Hoy arranca la tercera fecha con dos partidos, desde las 15.30 se miden Almagro vs. Independiente Rivadavia (Mdz) y a las 22 juegan Central Córdoba (SdE) vs. Quilmes.

Mañana, 15.40: Villa Dálmine vs. Mitre (SdE); 16.30: Gimnasia (M) vs. Chacarita; 18.00: Agropecuario vs. Temperley; y a las 19.30: Arsenal vs. Instituto.

El domingo, 12.00: Los Andes vs. Sarmiento (J), 15.30: Def. de Belgrano vs. Santamarina, Olimpo vs. Ferro y Brown (PM) vs. Nueva Chicago; y a las 18.00: Atl Rafaela vs. Brown (A).

El martes, a las 21.05, cierran Platense vs. Dep. Moron. Tiene fecha libre Gimnasia (J).