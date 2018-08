Sarmiento perdió 2 a 1 frente a un equipo del Federal A y estalló la bronca de los hinchas

Sarmiento no tuvo buenas actuaciones en los partidos de preparación y eso genera dudas sobre el andamiaje que tendrá el equipo en la edición 2018/2019 del Campeonato de la B Nacional. Entre los más futboleros siempre hay dos posturas: están los que dicen que los amistosos no significan nada y están los que piensa todo lo contrario.

En definitiva, lo que se vivió ayer en el Estadio "Eva Perón" no se escapa del rendimiento que viene teniendo el equipo de Delfino en esta nueva versión. Desde las 10.30, el Verde jugó su último amistoso frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, equipo interviene en el Torneo Nacional Federal A, y cayó sorpresivamente por 2 a 1.

Para el Verde de nuestra ciudad jugaron Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Nicolás Castro, Franco Leys, Sergio Quiroga y Gabriel Sanabria; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco.

Por el lado de la visita, Defensores formó con Brian Olivera; Monzón, Jorge Scolari, Leonardo Mignaco, Enzo Martínez; Silvio Iuvalé, Hernán Ruben, Juan Ceballos, Juan Cruz Cartechini; Javier Fernández y Franco Olego.

En este primer duelo, el de los titulares, el "Elefante" de Ramallo se hizo grande y venció 2 a 1 al Verde. Los goles fueron obra de Miracco para el local, Fernández y Martechini para el Granate. Luego, los suplentes no pasaron del empate e igualaron 0 a 0.

En líneas generales, el conjunto de Delfino volvió a tener los problemas que vino mostrando en la pretemporada. De atrás para adelante, Sarmiento intenta ser un equipo ordenado y por momentos lo logra. Tiene decisión y va mejorando en su propuesta de juego asociado, pero a la hora de crear peligro las alternativas se hunden. El Verde no genera peligro y ese es el gran problema.

De cara a un inicio que se avecina; en donde el equipo de Delfino debutará en Bahía Blanca frente a Olimpo, el domingo 26, a las 15.30; tras la derrota de ayer fueron muchos los hinchas que expresaron su descontento en las redes sociales, principalmente en la web que tiene el club en Facebook. Allí los simpatizantes se descargaron contra el actual entrenador y también contra los dirigentes.

Más allá de la bronca, al Verde le restan varios ensayos de fútbol para aceitar las piezas y mejorar. Ese será el gran objetivo.

El resto del plantel

En la práctica de fútbol realizada ayer, también intervinieron los arqueros Pablo Fernández y Lautaro Amade; los defensores Javier Capelli, Ariel Kippes, Federico Pieretto, Luciano Pierce y Martín García; los volantes Leonardo, Villalba, Juan Antonini, Julian Castillo, Juan Caviglia, Eric Palleros, Ulises Arias y Benjamín Borasi; y los delanteros Ariel Cólzera , Santiago Rosa, Julián Brea, Gianfranco Ottaviani, Sebastián Cavallín y Pedro Casey.

De cara al debut, cabe aclarar que en la zona media no estará Guillermo Farré, quien en la primera fecha tendrá que cumplir una fecha de suspensión. Entre algodones, recuperándose de sus dolencias, están Joaquín Vivani y Maximiliano Méndez.